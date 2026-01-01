Inštalácia FlexGet jedným kliknutím.
Výkonný automatizačný nástroj na sťahovanie a správu médií z RSS kanálov, torrentových stránok a ďalších.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť FlexGet
FlexGet je viacúčelový automatizačný nástroj pre obsah z RSS, torrentových stránok, Usenet indexerov a desiatok ďalších zdrojov. Sťahuje metadáta epizód a filmov, filtruje vydania podľa vašich pravidiel kvality, odstraňuje duplikáty z vašej existujúcej knižnice a odovzdáva zhodné stiahnuté súbory torrentovým klientom, Usenet sťahovačom alebo skriptom na dodatočné spracovanie — všetko riadené z jednej deklaratívnej YAML konfigurácie.
Vlastné hostovanie FlexGetu na VPS udržuje vašu automatizáciu neustále aktívnu, takže kanály nikdy nezmeškajú okno vydania. Zapája sa do Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd a širšieho ekosystému mediálnych serverov ako plánovacie lepidlo, ktoré udržuje všetko v chode.
Kľúčové vlastnosti FlexGet
YAML-riadená automatizácia
Deklarujte každý zdroj, filter, transformáciu a cieľ sťahovania v jednom konfiguračnom súbore — jednoduché na správu verzií a replikáciu naprieč inštanciami.
Stovky integrácií
Vstavané pluginy pre torrentové stránky, RSS kanály, Trakt, IMDb, TheTVDB, qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet a mnoho ďalších.
Objavovanie seriálov a filmov
Sleduje seriály a filmy naprieč poskytovateľmi, odstraňuje duplikáty z vašej knižnice a sťahuje len vydania, ktoré zodpovedajú vašim pravidlám kvality a jazyka.
Webové UI a REST API
Prehliadajte úlohy vo fronte, spúšťajte behy manuálne a kontrolujte históriu z prehliadača – alebo automatizujte všetko prostredníctvom JSON REST API.
Plánovanie a spúšťače
Plánovače Cron, spúšťače súborového systému a vstupné body webhookov zabezpečujú automatické spúšťanie úloh bez manuálneho zásahu.
Prečo spustiť FlexGet na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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