Nasadenie Multica jedným kliknutím.
Open-source platforma spravovaných agentov, ktorá mení kódovacích AI agentov na spoluhráčov, ktorým môžete prideľovať prácu.
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S čím sa dá postaviť Multica
Multica je open-source platforma pre spravovaných agentov, ktorá vám umožňuje zaobchádzať s kódovacími AI agentmi ako so spoluhráčmi namiesto jednorazových chatových relácií. Priraďte úlohy konkrétnym agentom, sledujte ich pokrok v reálnom čase a budujte opakovane použiteľnú knižnicu zručností, ktorá sa časom rozrastá, ako váš tím spolupracuje. Podporuje akékoľvek agentové CLI nainštalované lokálne — Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini a iné — prostredníctvom ľahkého démona, ktorý pripája vaše stroje späť k centrálnemu serveru.
Vlastné hostovanie Multicy na vašom VPS udržiava každú úlohu, zmenu kódu a integračné poverenia vo vašej vlastnej infraštruktúre bez poplatkov za používateľa a bez telemetrie agentov tretích strán. PostgreSQL s pgvector sa dodáva predkonfigurovaný, takže platforma je pripravená na produkciu hneď po prvom spustení.
Kľúčové vlastnosti Multica
Viacagentová podpora
Pripojte Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini a iné CLI kódovacích agentov prostredníctvom jedného ovládacieho panela.
Lokálny vykonávací démon
Ľahký démon beží na vašich vlastných strojoch, takže agenti pracujú so skutočným pracovným priestorom a s povereniami, ktoré už máte.
Priradenie a sledovanie úloh
Prideľujte prácu konkrétnym agentom a sledujte priebeh, výstup a rozhodnutia v reálnom čase bez neustáleho kontrolovania chatových vlákien.
Opätovne použiteľná knižnica zručností
Zachyťte zručnosti agentov raz a znova ich použite naprieč pracovnými priestormi a spolupracovníkmi, aby sa schopnosti časom znásobovali.
Automatizácia webhookov
Spustite pracovné postupy agentov z GitHub, Lark alebo akejkoľvek externej služby prostredníctvom vstavaných obslužných programov webhookov autopilota.
Vlastníctvo samostatne hostovaných údajov
Všetky úlohy, zmeny kódu a integračné poverenia zostávajú na vašom VPS bez telemetrie a bez cenotvorby na používateľa.
Prečo spustiť Multica na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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