Nasadiť mnoho poznámok jedným kliknutím.
Open-source aplikácia na poznámky v Markdown s trezormi, fulltextovým vyhľadávaním a spoluprácou viacerých používateľov.
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S čím sa dá postaviť Many Notes
Many Notes je samoobslužná aplikácia na písanie poznámok v Markdown formáte, ktorá vám umožňuje organizovať si myšlienky do trezorov — flexibilných kontajnerov, ktoré uchovávajú súvisiace súbory pohromade alebo oddelene, v závislosti od toho, ako preferujete pracovať. Poznámky sú uložené v databáze aj v súborovom systéme, čo vám dáva plné vlastníctvo a prenosnosť vášho obsahu bez viazanosti na akýkoľvek proprietárny formát.
Okrem základného písania poznámok Many Notes podporuje viacerých používateľov s autentifikáciou, zdieľanie trezorov pre tímovú spoluprácu, vysielanie v reálnom čase, spätné odkazy a značky na prepojenie súvisiacich poznámok a rýchle fulltextové vyhľadávanie poháňané Typesense. Prihlásenie cez OAuth prostredníctvom GitHub, Google, GitLab a ďalších poskytovateľov robí správu prístupu flexibilnou pre jednotlivcov aj tímy.
Kľúčové vlastnosti Many Notes
Organizácia trezoru
Zoskupte poznámky do samostatných trezorov alebo všetko uchovávajte v jednom – každý trezor je prenosný adresár, ktorý vám dáva plnú kontrolu nad vašou štruktúrou súborov.
Fulltextové vyhľadávanie
Rýchle vyhľadávanie odolné voči preklepom, poháňané systémom Typesense, vám umožňuje okamžite nájsť akúkoľvek poznámku vo všetkých vašich trezoroch.
Viacužívateľská spolupráca
Pozvite ostatných registrovaných používateľov na prístup k vašim trezorom a na spoluprácu na poznámkach v reálnom čase s rozhraniami s priebežnou aktualizáciou.
Podpora prihlásenia OAuth
Autentifikujte sa pomocou GitHub, Google, GitLab, Azure, Slack a iných poskytovateľov OAuth pre flexibilnú, bezheslovú správu prístupu.
Bohatý Markdown editor
Pokročilý editor s automatickým ukladaním, šablónami, spätnými odkazmi, značkami a exportom do PDF zabezpečuje neprerušovaný pracovný postup písania.
Progresívna webová aplikácia
Nainštalujte si Many Notes ako PWA pre prostredie podobné natívnej aplikácii na stolných počítačoch a mobilných zariadeniach, vrátane navigácie fungujúcej offline.
Prečo spustiť Many Notes na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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