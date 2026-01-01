Nasaďte InvoiceShelf inštaláciou jedným kliknutím.
Vlastne hostovaná open-source fakturačná platforma pre freelancerov a malé podniky, predtým známa ako Crater.
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S čím sa dá postaviť InvoiceShelf
InvoiceShelf je samoobslužná fakturačná a účtovná platforma pre živnostníkov, konzultantov a malé podniky, ktoré potrebujú profesionálne fakturačné riešenie bez mesačných poplatkov za SaaS. Pokrýva kompletný fakturačný pracovný postup: klientov, položky, faktúry, cenové ponuky, výdavky a platby — s podporou viacerých mien, daňových sadzieb a prispôsobiteľných PDF šablón.
Hostovanie InvoiceShelf na vašom vlastnom VPS udržuje vaše finančné údaje a záznamy klientov súkromné na infraštruktúre, ktorú ovládate. Vďaka integrovanej platobnej bráne Stripe a klientskemu portálu, kde si zákazníci môžu prezerať a platiť faktúry online, získate prepracované fakturačné prostredie bez poplatkov za jednotlivé faktúry alebo závislosti na dodávateľovi.
Kľúčové vlastnosti InvoiceShelf
Faktúry a cenové ponuky
Vytvárajte profesionálne faktúry a cenové ponuky s prispôsobiteľnými šablónami a automatickým generovaním PDF pre každý dokument.
Online platobný portál
Klienti si môžu online prezerať, sťahovať a platiť faktúry prostredníctvom samoobslužného portálu s integráciou platobnej brány Stripe.
Sledovanie výdavkov
Zaznamenávajte a kategorizujte firemné výdavky spolu s faktúrami, aby ste mali kompletný finančný prehľad na jednom mieste.
Viacmenová podpora
Fakturujte klientom v ich miestnej mene s konfigurovateľnými výmennými kurzami a výberom meny pre každú faktúru.
Správa daní
Definujte viacero daňových sadzieb a aplikujte ich na položku alebo na faktúru na spracovanie DPH, GST a iných daňových štruktúr.
Prečo spustiť InvoiceShelf na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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