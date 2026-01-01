Nasadiť ESPHome jedným kliknutím.
Systém správy firmvéru riadený YAMLom pre mikrokontroléry ESP8266 a ESP32 s webovým panelom a bezdrôtovými aktualizáciami.
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S čím sa dá postaviť ESPHome
ESPHome je open-source systém, ktorý premieňa mikrokontroléry ESP8266 a ESP32 na zariadenia inteligentnej domácnosti pomocou jednoduchých konfiguračných súborov YAML. Nevyžaduje sa žiadne programovanie v C++ – definujte senzory, prepínače a displeje v YAML a ESPHome automaticky kompiluje a nahráva optimalizovaný firmvér. Nativne sa integruje s Home Assistant a podporuje MQTT pre kompatibilitu s akoukoľvek automatizačnou platformou.
Spustenie ESPHome na VPS poskytuje nepretržitú správu zariadení a vzdialenú kompiláciu firmvéru dostupnú odkiaľkoľvek. Vaše konfigurácie zariadení sú centrálne uložené a zálohované a aktualizácie cez vzduch (OTA) je možné spustiť bez toho, aby ste boli v lokálnej sieti, kde sa fyzické zariadenia nachádzajú.
Kľúčové vlastnosti ESPHome
YAML Konfigurácia
Definujte správanie zariadenia ESP v jednoduchých súboroch YAML s automatickou validáciou – nevyžadujú sa žiadne znalosti C++ ani nastavenie IDE.
Aktualizácie vzduchom
Posielajte aktualizácie firmvéru bezdrôtovo na všetky vaše zariadenia ESP bez fyzického prístupu, čím sa rozsiahle nasadenia ľahko udržiavajú.
Home Assistant Integrácia
Natívna integrácia API s Home Assistant umožňuje okamžité objavenie zariadení a lokálne ovládanie s nulovou latenciou bez závislosti od cloudu.
500+ komponentov
Podpora stoviek senzorov, displejov, LED ovládačov a akčných členov znamená, že takmer akýkoľvek hardvér možno integrovať ihneď po vybalení.
Logovanie v reálnom čase
Streamovanie živých logov zariadení priamo na webovom paneli pre rýchle riešenie problémov a monitorovanie hodnôt senzorov počas vývoja.
Prečo spustiť ESPHome na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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