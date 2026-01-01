Nasaďte Fusio jedným kliknutím.
Open-source platforma na správu API na vytváranie, prevádzkovanie a speňažovanie API s vizuálnym portálom pre vývojárov.
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S čím sa dá postaviť Fusio
Fusio je samoobslužná, open-source platforma na správu API, ktorá funguje ako API brána aj ako nástroj na tvorbu backendu. Umožňuje vám vystaviť databázové tabuľky, mikroslužby alebo vlastnú logiku ako REST API bez písania opakujúceho sa kódu – s podporou MySQL, PostgreSQL, MongoDB a ďalších. Vstavaný portál pre vývojárov poskytuje externým vývojárom samoobslužný prístup, správu API kľúčov a živú dokumentáciu OpenAPI, zatiaľ čo plány predplatného a obmedzenie rýchlosti uľahčujú monetizáciu vašich API.
S natívnou podporou protokolu Model Context Protocol (MCP) môže Fusio slúžiť aj ako integračné centrum pre AI agentov, ktoré pripája vaše dáta a služby priamo do pracovných postupov LLM. Samoobslužné hostovanie na vašom VPS udržuje všetku API prevádzku a obchodnú logiku pod vašou kontrolou.
Kľúčové vlastnosti Fusio
Databáza do API
Sprístupnite MySQL, PostgreSQL, MongoDB a iné dátové zdroje ako riadené REST API bez písania opakujúceho sa kódu.
Vývojársky portál
Poskytnite externým vývojárom samoobslužný prístup k API, správu kľúčov a živú dokumentáciu OpenAPI v značkovom portáli.
Monetizácia API
Vytvorte plány predplatného a úrovne obmedzenia rýchlosti na spoplatnenie používania API s konfigurovateľnými kvótami a integráciou fakturácie.
Integrácia MCP
Pripojte svoje API priamo do pracovných postupov agentov AI prostredníctvom natívnej podpory protokolu kontextu modelu pre integráciu nástrojov LLM.
Generovanie SDK
Automaticky generovať klientske SDK pre všetky hlavné programovacie jazyky na urýchlenie integrácií API tretích strán.
Prečo spustiť Fusio na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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