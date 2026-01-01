Nasadiť Shoutrrr inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source samohostovaný plánovač sociálnych médií pre X, Bluesky a LinkedIn – napíšte raz a publikujte všade.
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S čím sa dá postaviť Shoutrrr
Shoutrrr je open-source nástroj na plánovanie príspevkov na sociálnych sieťach, vytvorený ako samo-hostovaná alternatíva k Buffer, Typefully a Hootsuite. Umožňuje vám vytvoriť príspevok raz a zaradiť ho do fronty pre X (Twitter), Bluesky a LinkedIn z jedného ovládacieho panela, s riešením limitu znakov pre každú sieť, pripojeniami účtov založenými na OAuth a vstavaným workerom, ktorý publikuje príspevky podľa plánu na pozadí.
Samo-hostovanie Shoutrrr na vašom VPS udržiava koncepty, naplánované fronty a pripojené sociálne účty vo vašej vlastnej infraštruktúre – žiadne ceny za používateľa, žiadne kvóty príspevkov a žiadny prístup tretích strán k vašej obsahovej stratégii. Predvolená konfigurácia SQLite beží v jednom kontajneri, zatiaľ čo trvalé zväzky zaisťujú, že nahrávania a dáta prežijú opätovné nasadenia.
Kľúčové vlastnosti Shoutrrr
Viacsieťové publikovanie
Vytvorte príspevok raz a zverejnite ho na X, Bluesky a LinkedIn súčasne s limitmi znakov pre jednotlivé platformy a vykreslením náhľadu.
Plánovač na pozadí
Vstavaný pracovník frontu a plánovač cron zverejňujú vaše príspevky v plánovanom čase bez toho, aby ste museli mať otvorenú kartu prehliadača.
Prepojenie účtov OAuth
Pripojte X a LinkedIn prostredníctvom OAuth 2.0 a Bluesky prostredníctvom hesla aplikácie – poverenia a tokeny zostávajú vo vašej vlastnej implementácii.
SQLite v predvolenom nastavení
Dodáva sa v jednom kontajneri so SQLite pre úložisko – žiadna externá databáza ani vyrovnávacia pamäť na správu, s voliteľnými vylepšeniami Postgres a Redis.
Metriky angažovanosti
Vstavané metriky zachytávajú výkonnosť príspevkov v priebehu času, aby ste mohli porovnávať siete a zdokonaľovať stratégiu bez externých analytických nástrojov.
Prečo spustiť Shoutrrr na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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