AI-managed VPS hosting

Your own server, made simple.

Get the power and flexibility of a VPS, with a built-in AI assistant that helps with setup, configuration, and troubleshooting using plain language.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Your own server, made simple.

Manage your server with help from AI

A VPS is your own private server. Running one used to require technical knowledge, but now Hostinger Agent handles the technical work for you.

Regular VPS

  • Learn technical commands
  • Set up and manage everything yourself
  • Find and fix issues on your own

AI-managed VPS with Hostinger Agent

  • Describe what you need in plain language
  • Let Hostinger Agent carry out technical tasks
  • Get help finding and fixing issues

Meet Hostinger Agent, your built-in AI assistant

Hostinger Agent is your built-in AI assistant for managing a VPS. Just describe what you need and it helps with the technical work while you stay in control.
Runs server tasks from plain-language instructions
Installs, configures, and troubleshoots on your VPS
Works directly in your VPS terminal and hPanel
Understands 50+ languages
Requires no extra subscription or setup
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Meet Hostinger Agent, your built-in AI assistant

Choose your AI-managed VPS hosting plan

69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Dátové centrá po celom svete
Bezplatné týždenné zálohy
Správa firewallu
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
AI webový terminál
Doména zadarmo na 1 rok
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Dátové centrá po celom svete
Bezplatné týždenné zálohy
Správa firewallu
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
AI webový terminál
Doména zadarmo na 1 rok
All plans are paid upfront. The monthly rate reflects the total plan price divided by the number of months in your plan.

Inštalácia aplikácií jedným kliknutím

Vyberte si z populárnych aplikácií a nainštalujte ich na váš VPS bez manuálneho nastavenia.
n8n

n8n

Automatizujte úlohy vo viac ako 400 aplikáciách, nie je potrebný žiadny kód.
OpenClaw

OpenClaw

Osobný AI asistent s podporou multi-kanálové správy.
Hermes Agent

Hermes Agent

Self-zlepšenie AI agent s vstavaným učení kruhu a multi-platformové správy.
Paperclip

Paperclip

AI/ML orchestrácia pre autonómne tímy.
WordPress

WordPress

Najpopulárnejší tvorca webových stránok a CMS.
Immich

Immich

Vysoko výkonné self-hostingové správy fotografií a videí.
Zobraziť 1000+ aplikácií

Made a mistake? Just go back

Automatické zálohovanie vám umožní obnoviť váš VPS jedným kliknutím.
Bezplatné automatické zálohovanie
Restore with one click
Začať
Made a mistake? Just go back

The power of a VPS, the ease of a conversation

Fast performance

NVMe storage, dedicated resources, and AMD EPYC processors keep your projects fast and responsive.
Your CPU and RAM aren't shared with other users, so performance stays consistent when traffic grows.
Tell Hostinger Agent what you need in plain language, and it helps configure, troubleshoot, and manage your VPS.
Start with one-click templates, guided setup, and AI assistance instead of learning server commands.
Connect your VPS to VS Code, Cursor, Claude, and other AI tools you already use.

Trusted by 5M+ users

Som mega spokojný s VPS hostingom od Hostingeru! Ich dostupnosť je stále špičková, takže mi stránka beží bez problémov. Kedykoľvek som potreboval pomôcť, ich technická podpora bola rýchla, zdatná a fakt ochotná.

Gad Iradufasha

Gad Iradufasha

Všetko s Hostingerom ide hladko a super, AI chatbot + ľudský chat, ak ti AI nevie pomôcť. A ich VPS je proste bomba, žiadne výpadky. Ďakujem vývojárskemu tímu a všetkým, čo sa na tom podieľajú. Len tak ďalej 🚀

Maxim Shishkin

Maxim Shishkin

Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivé. Pôsobí stabilne ako skala.

Noel

Noel

Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.

Omkar

Omkar

Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a s prehľadom, ešte raz ďakujem, Carla.

Sylvain

Sylvain

Som mega spokojný s VPS hostingom od Hostingeru! Ich dostupnosť je stále špičková, takže mi stránka beží bez problémov. Kedykoľvek som potreboval pomôcť, ich technická podpora bola rýchla, zdatná a fakt ochotná.

Gad Iradufasha

Gad Iradufasha

Všetko s Hostingerom ide hladko a super, AI chatbot + ľudský chat, ak ti AI nevie pomôcť. A ich VPS je proste bomba, žiadne výpadky. Ďakujem vývojárskemu tímu a všetkým, čo sa na tom podieľajú. Len tak ďalej 🚀

Maxim Shishkin

Maxim Shishkin

Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivé. Pôsobí stabilne ako skala.

Noel

Noel

Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.

Omkar

Omkar

Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a s prehľadom, ešte raz ďakujem, Carla.

Sylvain

Sylvain

Get started

Frequently asked questions

An AI-managed VPS is a virtual private server where an AI assistant handles the technical work for you. With Hostinger's AI-managed VPS, you stay in full control of your server while Hostinger Agent — our built-in agent — carries out setup, configuration, and troubleshooting based on plain-language instructions. You get the power of a VPS without needing to learn Linux or server administration.
No. With Hostinger's AI-managed VPS, you don't need any Linux or command-line knowledge. Instead of typing server commands, you tell Hostinger Agent what you want in everyday language — for example, 'install WordPress' or 'set up a firewall' — and it performs the technical steps for you. This makes it a good fit for first-time VPS users with no technical background.
With a regular VPS, you're responsible for everything yourself: installing software, applying security updates, monitoring performance, and fixing problems through the command line. With Hostinger's AI-managed VPS, Hostinger Agent handles that technical work on your behalf, so you can focus on your website or project instead of server administration — while still keeping full control of the server.
Hostinger Agent is Hostinger's built-in AI assistant for VPS hosting. It runs inside the VPS web terminal and hPanel, and it manages your server through natural language in 50+ languages. You can ask Hostinger Agent to install applications, configure security, check server health, and troubleshoot issues — and it executes the actual commands on your server, confirming with you before any destructive action.
The VPS web terminal is a terminal built directly into hPanel that lets you access and manage your server straight from your browser — with no need to install PuTTY, configure SSH, or set up authentication keys. It works the same on Windows, macOS, and Linux, and Hostinger Agent is built into it, so you can manage your server using plain-language prompts instead of memorizing commands.
Yes. Hostinger's VPS supports 1-click installation for popular applications, including WordPress, WooCommerce, and 300+ others, so they set up automatically with no manual configuration. You can also simply ask Hostinger Agent to install and configure an app for you — for example, 'install WordPress with SSL' — and it will handle the steps.
Yes. Hostinger's VPS includes free automatic weekly backups at no extra cost, so you can restore your server to an earlier state if something goes wrong. In addition, Hostinger Agent always asks for your confirmation before performing any destructive action, such as reinstalling the server or restoring a backup, giving you a safety net as you learn.
No. Hostinger Agent and the VPS web terminal are included with Hostinger's VPS plans at no additional cost — there's no separate subscription or setup required. AI-powered management is part of the plan, along with dedicated resources, fast NVMe storage, and free weekly backups.

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