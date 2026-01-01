Nasaďte PrestaShop jedným kliknutím.
Výkonná open-source platforma elektronického obchodu, ktorá poháňa viac ako 300 000 online obchodov po celom svete s kompletnou správou produktov, platbami a podporou viacerých jazykov.
Vyberte si VPS plán pre PrestaShop
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť PrestaShop
PrestaShop je plne vybavená open-source e-commerce platforma používaná obchodníkmi vo viac ako 190 krajinách. Poskytuje všetko potrebné na prevádzku profesionálneho online obchodu hneď po vybalení z krabice: správu katalógu produktov, spracovanie objednávok, integrované platobné brány (PayPal, Stripe a ďalšie), podporu viacerých jazykov a mien a vstavané SEO nástroje – všetko spravované z intuitívneho back-office dashboardu.
Hostovanie PrestaShopu na vlastnom VPS udržiava zákaznícke dáta a platobné záznamy pod vašou kontrolou, umožňuje vám doladiť PHP a MySQL pre špičkový výkon a škáluje sa s vaším podnikaním bez poplatkov za transakciu alebo cien za miesto z hostovaných e-commerce platforiem.
Kľúčové vlastnosti PrestaShop
Kompletný katalóg produktov
Spravujte neobmedzené produkty s variantmi, kombináciami, atribútmi a flexibilnými cenovými pravidlami vrátane množstevných zliav a časovo obmedzených propagačných kampaní.
Integrované platby
Prijímajte platby cez PayPal, Stripe, bankový prevod a desiatky regionálnych brán prostredníctvom trhoviska modulov – nevyžaduje sa žiadny vlastný platobný kód.
Viacjazyčnosť a Mena
Predávajte zákazníkom po celom svete s natívnou podporou pre viacero jazykov, mien a daňových pravidiel v jednej inštalácii obchodu z jedného administrátorského panela.
SEO a Marketingové nástroje
Prispôsobiteľné URL adresy, meta polia, generovanie máp stránok a vstavané nástroje na zľavové poukážky a vernostné programy pomáhajú zvyšovať návštevnosť a opakované nákupy.
Témy a Moduly
Trhovisko s tisíckami tém a modulov vám umožňuje rozšíriť dizajn a funkčnosť bez dotyku kódu, od živého chatu po vernostné body.
Prečo spustiť PrestaShop na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
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