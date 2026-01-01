Nasaďte Budibase pomocou inštalácie jedným kliknutím.
Open-source low-code platforma na vytváranie interných podnikových aplikácií, administrátorských panelov a automatizovaných pracovných postupov bez rozsiahleho kódovania.
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S čím sa dá postaviť Budibase
Budibase je open-source low-code platforma, ktorá umožňuje tímom vytvárať interné nástroje, dashboardy a automatizované pracovné postupy prostredníctvom vizuálneho nástroja drag-and-drop. Pripája sa k PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API a vlastnej vstavanej databáze, premieňajúc dátové zdroje na funkčné aplikácie v priebehu hodín namiesto týždňov.
Vlastné hostovanie Budibase na vašom vlastnom VPS udržiava kritické obchodné dáta a aplikačnú logiku vo vašej infraštruktúre, spĺňajúc požiadavky na dátovú suverenitu a súlad, ktoré cloudové low-code nástroje nedokážu splniť. Celý stack — aplikačná služba, worker, CouchDB, Redis a MinIO — beží v jedinom nasadení bez externých závislostí.
Kľúčové vlastnosti Budibase
Vizuálny tvorca aplikácií
Komponenty s funkciou drag-and-drop — tabuľky, formuláre, grafy a tlačidlá — na plátno na vytváranie funkčných podnikových aplikácií bez písania front-end kódu.
Viaczdrojové dátové pripojenia
Pripojte sa k PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API a vstavanej databáze CouchDB, aby aplikácie mohli čítať a zapisovať z vašich existujúcich zdrojov údajov.
Automatizácia pracovných postupov
Definujte automatizované procesy so spúšťačmi, podmienkami a akciami na nahradenie manuálnych krokov v schvaľovacích tokoch, upozorneniach a dátových operáciách.
Riadenie prístupu na základe rolí
Priraďte roly používateľom na úrovni aplikácie, aby každý člen tímu videl len údaje a akcie primerané ich zodpovednostiam.
Vlastná logika JavaScriptu
Prejdite na JavaScript, keď vizuálne väzby nestačia, čo dáva vývojárom podrobnú kontrolu nad transformáciami údajov a podmieneným správaním.
Prečo spustiť Budibase na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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