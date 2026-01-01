Open-source alternatíva k Zapieru na pripojenie aplikácií a automatizáciu pracovných postupov bez kódovania.
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S čím sa dá postaviť Automatisch
Automatisch je open-source platforma na automatizáciu pracovných postupov, ktorá vám umožňuje pripojiť aplikácie a automatizovať opakujúce sa úlohy prostredníctvom vizuálneho rozhrania bez kódu. Podobne ako Zapier alebo Make, vytvárate toky, ktoré spúšťajú akcie naprieč službami — ale s Automatisch zostávajú všetky vaše dáta a automatizačná logika na vašom vlastnom serveri bez cenových poplatkov za úlohu alebo obmedzení používania.
Vlastné hostovanie Automatisch znamená, že vaše API poverenia, dáta pracovných postupov a obchodná logika nikdy neopustia vašu infraštruktúru. Toto nasadenie zahŕňa PostgreSQL pre ukladanie pracovných postupov, Redis pre radenie úloh a vyhradený proces pracovníka pre spoľahlivé vykonávanie na pozadí. Prihláste sa s predvolenými povereniami a okamžite ich zmeňte v nastaveniach.
Kľúčové vlastnosti Automatisch
Vizuálny tvorca toku
Vytvárajte automatizačné pracovné postupy pripojením spúšťačov a akcií v rozhraní potiahni a pusť bez písania kódu.
Integrácie aplikácií
Pripojte sa k populárnym službám, ako sú Slack, GitHub, Google Sheets, Stripe, Twilio a mnohé ďalšie prostredníctvom vstavaných konektorov.
Spúšťače webhookov
Spustite pracovné postupy z externých udalostí pomocou prichádzajúcich webhookov pre automatizáciu v reálnom čase z akéhokoľvek zdroja.
Podmienená logika
Pridajte filtre a podmienky do pracovných postupov, aby sa akcie vykonali len vtedy, keď sú splnené špecifické kritériá.
Pracovník na pozadí
Vyhradený pracovný proces zabezpečuje spoľahlivé vykonávanie dlhotrvajúcich a plánovaných automatizačných úloh.
Prečo spustiť Automatisch na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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