Nasadiť Mautic inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source platforma na automatizáciu marketingu pre e-mailové kampane, bodovanie potenciálnych zákazníkov a viackanálové zapojenie zákazníkov.
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S čím sa dá postaviť Mautic
Mautic je plne open-source platforma na automatizáciu marketingu, ktorá firmám poskytuje úplnú kontrolu nad ich kampaňami, kontaktnými údajmi a cestami zákazníkov. Na rozdiel od marketingových nástrojov SaaS, ktoré účtujú poplatky za kontakt, Mautic beží na vašej vlastnej infraštruktúre — žiadne opakované poplatky za platformu, žiadne zdieľanie údajov s tretími stranami a žiadna závislosť od dodávateľa.
Vlastné hostovanie Mauticu na VPS udržuje vaše zákaznícke údaje pod vašou priamou kontrolou — čo je kľúčové pre požiadavky GDPR a dátovej suverenity. Bez cenotvorby za kontakt môžete škálovať svoje marketingové operácie bez dodatočných nákladov, pričom si zachováte úplné vlastníctvo každého e-mailu, kampane a interakcie s potenciálnym zákazníkom.
Kľúčové vlastnosti Mautic
Automatizácia e-mailových kampaní
Vytvorte automatizované drip kampane a hromadné e-maily s nástrojom drag-and-drop, dynamickou personalizáciou obsahu a A/B testovaním.
Bodovanie a sledovanie potenciálnych zákazníkov
Hodnoťte kontakty na základe návštev stránok, otvorení e-mailov, odoslaných formulárov a vlastných udalostí, aby ste uprednostnili následné kroky v správnom okamihu.
Vizuálny tvorca kampaní
Navrhujte komplexné viacstupňové zákaznícke cesty pomocou editora pracovných postupov založeného na plátne, ktorý spája podmienky, akcie a rozhodnutia.
Segmentácia kontaktov
Segmentujte kontakty dynamicky pomocou behaviorálnych údajov, demografických údajov a vlastných polí na zacielenie správnej cieľovej skupiny pre každú kampaň.
Multikanálové oslovenie
Oslovte kontakty prostredníctvom e-mailu, SMS, push notifikácií a webových notifikácií z jednej platformy s jednotným sledovaním angažovanosti.
Prečo spustiť Mautic na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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