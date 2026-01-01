Zľava až do výšky 69 % na Hemmelig

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Zdieľajte šifrované, samo-deštrukčné tajomstvá prostredníctvom jednorazových odkazov, ktoré zmiznú po prvom prečítaní.

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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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RAM: 4 GB
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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Šírka pásma: 16 TB
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64,99
21,99/mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Hemmelig

Hemmelig je samoobslužná aplikácia na zdieľanie citlivých informácií prostredníctvom šifrovaných, samo-deštrukčných odkazov. Heslá, API kľúče a súkromné poznámky sú šifrované na strane klienta predtým, než opustia prehliadač, takže server ukladá iba šifrovaný text, ktorý nedokáže dešifrovať. Každé tajomstvo môže byť uzamknuté heslom, obmedzené IP adresou, nastavené tak, aby vypršalo po zvolenom čase, alebo obmedzené na maximálny počet zobrazení.

Spustenie Hemmelig na vašom vlastnom VPS udržuje všetky zdieľané poverenia mimo infraštruktúry tretích strán. Kontrolujete pravidlá uchovávania, prístupové protokoly a hranicu šifrovania, čo z neho robí vhodné riešenie pre tímy, ktoré si odovzdávajú poverenia, zákaznícke údaje alebo akékoľvek dáta príliš citlivé na to, aby zostali v e-maile alebo histórii chatu.

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Kľúčové vlastnosti Hemmelig

Šifrovanie na strane klienta

Tajomstvá sú zašifrované v prehliadači pomocou AES-256-GCM pred nahraním, takže server nikdy nevidí nešifrovaný text.

Jednorazové odkazy

Každý odkaz sa sám zničí po konfigurovateľnom počte zobrazení alebo po uplynutí časového limitu, nezanechávajúc žiadnu stopu.

Heslo a ochrana IP adresy

Uzamknite tajomstvá s voliteľnou prístupovou frázou alebo obmedzte prístup k špecifickým rozsahom IP adries pre dodatočnú vrstvu zabezpečenia.

Šifrované nahrávanie súborov

Pripojte súbory k tajomstvu s rovnakým end-to-end šifrovaním použitým na textové dáta, pripravené pre overených používateľov.

Zdieľanie QR kódu

Generujte QR kódy pre akýkoľvek tajný odkaz, aby ho príjemcovia mohli otvoriť na telefóne bez kopírovania dlhých URL.

Nevyžaduje sa účet

Ktokoľvek môže vytvoriť a otvoriť tajomstvo bez registrácie, zatiaľ čo voliteľné účty odomknú súbory a históriu.

Prečo spustiť Hemmelig na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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