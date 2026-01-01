Nasadiť Hemmelig v inštalácii jedným kliknutím.
Zdieľajte šifrované, samo-deštrukčné tajomstvá prostredníctvom jednorazových odkazov, ktoré zmiznú po prvom prečítaní.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Hemmelig
Hemmelig je samoobslužná aplikácia na zdieľanie citlivých informácií prostredníctvom šifrovaných, samo-deštrukčných odkazov. Heslá, API kľúče a súkromné poznámky sú šifrované na strane klienta predtým, než opustia prehliadač, takže server ukladá iba šifrovaný text, ktorý nedokáže dešifrovať. Každé tajomstvo môže byť uzamknuté heslom, obmedzené IP adresou, nastavené tak, aby vypršalo po zvolenom čase, alebo obmedzené na maximálny počet zobrazení.
Spustenie Hemmelig na vašom vlastnom VPS udržuje všetky zdieľané poverenia mimo infraštruktúry tretích strán. Kontrolujete pravidlá uchovávania, prístupové protokoly a hranicu šifrovania, čo z neho robí vhodné riešenie pre tímy, ktoré si odovzdávajú poverenia, zákaznícke údaje alebo akékoľvek dáta príliš citlivé na to, aby zostali v e-maile alebo histórii chatu.
Kľúčové vlastnosti Hemmelig
Šifrovanie na strane klienta
Tajomstvá sú zašifrované v prehliadači pomocou AES-256-GCM pred nahraním, takže server nikdy nevidí nešifrovaný text.
Jednorazové odkazy
Každý odkaz sa sám zničí po konfigurovateľnom počte zobrazení alebo po uplynutí časového limitu, nezanechávajúc žiadnu stopu.
Heslo a ochrana IP adresy
Uzamknite tajomstvá s voliteľnou prístupovou frázou alebo obmedzte prístup k špecifickým rozsahom IP adries pre dodatočnú vrstvu zabezpečenia.
Šifrované nahrávanie súborov
Pripojte súbory k tajomstvu s rovnakým end-to-end šifrovaním použitým na textové dáta, pripravené pre overených používateľov.
Zdieľanie QR kódu
Generujte QR kódy pre akýkoľvek tajný odkaz, aby ho príjemcovia mohli otvoriť na telefóne bez kopírovania dlhých URL.
Nevyžaduje sa účet
Ktokoľvek môže vytvoriť a otvoriť tajomstvo bez registrácie, zatiaľ čo voliteľné účty odomknú súbory a históriu.
Prečo spustiť Hemmelig na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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