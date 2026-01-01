Nasadenie Wakapi inštaláciou jedným kliknutím.
Vlastne hostovaný sledovač času kódovania kompatibilný s pluginmi WakaTime, s dashboardmi, reportmi a rebríčkami.
Vyberte si VPS plán pre Wakapi
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Wakapi
Wakapi je samo-hostovaný sledovač kódovacej aktivity, ktorý je plne kompatibilný s pluginmi editora WakaTime. Zhromažďuje čas strávený kódovaním rozdelený podľa projektu, jazyka, editora a operačného systému, prezentuje dáta vo vizuálnom paneli bez zdieľania čohokoľvek s cloudovými službami tretích strán.
Samo-hostovanie Wakapi na VPS udržuje vašu kódovaciu aktivitu súkromnou a zároveň poskytuje všetky poznatky, ktoré ponúka WakaTime. Podporuje týždenné e-mailové súhrny, verejné rebríčky pre motiváciu tímu, generovanie odznakov README pre profily GitHub a integráciu s populárnymi editormi vrátane VS Code, JetBrains IDEs a Vim.
Kľúčové vlastnosti Wakapi
WakaTime kompatibilné
Funguje so všetkými existujúcimi pluginmi editora WakaTime — stačí ich nasmerovať na vašu vlastnú inštanciu Wakapi namiesto wakatime.com.
Kódovacie dashboardy
Vizualizujte čas strávený na projekt, jazyk, editor a OS pomocou filtrovateľných grafov pokrývajúcich akékoľvek časové obdobie.
Týždenné e-mailové správy
Dostávajte automatické týždenné súhrny vašej kódovacej aktivity doručované priamo do vašej doručenej pošty.
Odznaky GitHub
Generujte dynamické odznaky README zobrazujúce váš týždenný čas kódovania na zobrazenie na profilových stránkach GitHubu.
Tímové rebríčky
Zdieľajte verejný rebríček so spoluhráčmi na sledovanie a porovnávanie aktivity kódovania v rámci vývojového tímu.
Prečo spustiť Wakapi na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.