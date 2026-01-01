Nasaďte GitBucket jednoklikovou inštaláciou.
Open-source platforma Git s vlastným hostingom a rozhraním v štýle GitHub, poháňaná JVM.
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S čím sa dá postaviť GitBucket
GitBucket je open-source Git platforma založená na Scale, ktorá poskytuje známe prostredie v štýle GitHubu na infraštruktúre, ktorú ovládate. Zahŕňa hosťovanie repozitárov, požiadavky na stiahnutie (pull requests), problémy (issues), wiki a model účtov, ktorý kopíruje konvencie GitHubu, takže existujúce tímy si ho osvoja bez preškoľovania.
Beží na JVM so vstavanou databázou H2 hneď po vybalení, GitBucket nepotrebuje žiadne externé služby na spustenie a škáluje sa prostredníctvom pluginov pre LDAP autentifikáciu, CI integrácie a externé databázy. Vlastné hosťovanie udržuje zdrojový kód, prístupové tokeny a históriu auditu vo vašom VPS namiesto SaaS tretej strany.
Kľúčové vlastnosti GitBucket
Pracovný postup v štýle GitHub
Repozitáre, požiadavky na stiahnutie, problémy a míľniky priamo zodpovedajú konvenciám GitHubu, aby prispievatelia zostali produktívni od prvého dňa.
Ekosystém pluginov
Oficiálne a komunitné pluginy rozširujú GitBucket o CI runnerov, oznámenia, vyhľadávanie kódu a poskytovateľov overenia.
SSH a HTTPS Git prístup
Vývojári odosielajú a sťahujú prostredníctvom štandardného Gitu cez HTTPS alebo SSH na vyhradenom porte pre bežné klientske nástroje.
Vstavaná wiki a vstavané problémy
Každé úložisko obsahuje wiki a kompletný sledovač problémov, čím sa dokumentácia a práca na projekte udržiava vedľa kódu.
Prenosnosť na báze JVM
Jedno-WAR Scala aplikácia beží kdekoľvek, kde beží JVM, čo robí upgrady a zálohy predvídateľnými na akomkoľvek VPS.
Prečo spustiť GitBucket na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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