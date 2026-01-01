Nasaďte Hiccup jedným kliknutím.
Rýchla, statická úvodná stránka na organizovanie vašich najdôležitejších odkazov a záložiek na jednom mieste.
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S čím sa dá postaviť Hiccup
Hiccup je ľahká, open-source statická úvodná stránka navrhnutá tak, aby vaše najpoužívanejšie odkazy boli v popredí. Vytvorená ako aplikácia React obsluhovaná Nginxom, nevyžaduje žiadnu databázu ani backend – len konfiguračný súbor JSON, ktorý môžete upravovať priamo alebo spravovať prostredníctvom vstavaného editora konfigurácie. Odporúčané karty, organizované kategórie a výkonný vyhľadávací panel s viacerými poskytovateľmi umožňujú triviálne rýchlo prejsť na akúkoľvek záložku z jednej karty.
Vlastné hosťovanie Hiccupu na vašom vlastnom VPS znamená, že vaše záložky zostanú súkromné, načítajú sa okamžite zo statických súborov a zostanú prístupné z akéhokoľvek zariadenia. S podporou PWA, klávesovými skratkami, správou odkazov pomocou drag-and-drop a režimom iba na čítanie pre zdieľané obrazovky sa Hiccup rovnako dobre hodí ako osobná úvodná stránka prehliadača alebo ako domáca nástenka pre zdieľané služby.
Kľúčové vlastnosti Hiccup
Viacposkytovateľské vyhľadávanie
Vyhľadávajte v Google, DuckDuckGo, Amazon a vlastných poskytovateľoch súčasne, alebo prejdite priamo na uložený odkaz podľa názvu alebo značky.
Editor konfigurácie JSON
Spravujte celý váš riadiaci panel prostredníctvom vstavaného editora konfigurácie – načítajte z URL alebo lokálneho súboru, prezrite si viacero konfigurácií a sťahujte zálohy kedykoľvek.
Potiahnuť a pustiť odkazy
Pridajte alebo aktualizujte odkazy a pozadia kariet potiahnutím adries URL alebo obrázkov z iného okna prehliadača priamo na ktorúkoľvek kartu.
Navigácia pomocou klávesnice
Plná podpora klávesových skratiek vám umožňuje otvárať odkazy, prepínať režim úprav a navigovať sa na hlavnom paneli bez dotyku myši.
PWA a Mobilne pripravený
Nainštalujte si Hiccup ako progresívnu webovú aplikáciu na akékoľvek zariadenie pre rýchly prístup z domovskej obrazovky ku všetkým vašim záložkám z počítača alebo mobilu.
Prečo spustiť Hiccup na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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