Nasadenie LiteLLM jedným kliknutím.
Jednotná AI brána poskytujúca prístup k API kompatibilný s OpenAI pre viac ako 100 LLM od akéhokoľvek poskytovateľa.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť LiteLLM
LiteLLM je open-source AI brána, ktorá poskytuje každému LLM rovnaké API kompatibilné s OpenAI, aby vaše aplikácie mohli prepínať medzi OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock a viac ako 100 ďalšími poskytovateľmi bez zmien kódu. Spravuje vyrovnávanie záťaže, automatické prepnutie pri zlyhaní, správu virtuálnych API kľúčov, sledovanie výdavkov a obmedzenie rýchlosti z jedného administrátorského rozhrania.
Vlastné hostovanie LiteLLM udržiava vaše API kľúče a údaje o používaní vo vašej vlastnej infraštruktúre, eliminuje obmedzenia a limity rýchlosti zdieľaných proxy služieb a poskytuje vášmu tímu centrálny riadiaci panel pre všetky použitia LLM – čo je nevyhnutné pre organizácie spravujúce náklady na AI a súlad vo veľkom rozsahu.
Kľúčové vlastnosti LiteLLM
100+ LLM Poskytovatelia
Získajte prístup k OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure, AWS Bedrock a desiatkam ďalších prostredníctvom jedného zjednoteného koncového bodu API.
Vyrovnávanie záťaže a Prechod pri zlyhaní
Distribuujte požiadavky medzi viacerých poskytovateľov a automaticky prepnite na zálohy, keď je poskytovateľ nedostupný.
Sledovanie výdavkov a Rozpočty
Monitorujte náklady na LLM v reálnom čase a nastavte limity rozpočtu na používateľa alebo na tím, aby ste predišli nekontrolovateľným výdavkom na API.
Virtuálne spravovanie kľúčov
Vydávajte virtuálne API kľúče s obmedzeným rozsahom tímom a aplikáciám s podrobnými kontrolami prístupu a sledovaním používania.
Pokročilé smerovanie
Smerujte požiadavky podľa nákladov, latencie alebo vlastných pravidiel, aby sa vždy použil najlepší model pre každý typ požiadavky.
Prečo spustiť LiteLLM na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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