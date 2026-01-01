Nasadiť Ryot jedným kliknutím.
Samoobslužný sledovač pre spotrebu médií, fitness aktivity, knihy a denné návyky.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Ryot
Ryot (Roll Your Own Tracker) je open-source, samo-hostovaná platforma na sledovanie médií, ktoré konzumujete, tréningov, ktoré dokončíte, kníh, ktoré čítate, a návykov, ktoré si budujete. Sťahuje metadáta zo zdrojov ako TMDB, Audible a OpenLibrary, aby ste trávili čas sledovaním, nie písaním.
Hostovanie Ryotu na vašom vlastnom VPS udržuje všetky vaše osobné údaje súkromné – žiadne analýzy tretích strán, žiadne reklamy a žiadne riziko vypnutia služby. Vlastníte každý záznam od prvého dňa.
Kľúčové vlastnosti Ryot
Sledovanie médií
Zaznamenávajte filmy, seriály, anime, manga, podcasty a videohry s automatickými metadátami z TMDB, IGDB a ďalších.
Zaznamenávanie fitness
Zaznamenávajte si tréningy a cvičenia so sériami, opakovaniami a váhami, aby ste mohli sledovať svoj pokrok v priebehu času.
Sledovanie kníh a audiokníh
Sledujte pokrok v čítaní a počúvaní s metadátami získanými z OpenLibrary a Audible.
Import a export
Migrujte dáta z Goodreads, Trakt, MyAnimeList a iných populárnych sledovačov s vstavanými importérmi.
API prístup
Plné GraphQL API s prístupovými tokenmi správcu na vytváranie vlastných integrácií a automatizácií.
Prečo spustiť Ryot na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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