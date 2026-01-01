Nasadenie ScyllaDB jedným kliknutím.
NoSQL databáza s vysokou priepustnosťou, plne kompatibilná s Apache Cassandra a Amazon DynamoDB.
Vyberte si VPS plán pre ScyllaDB
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť ScyllaDB
ScyllaDB je open-source, distribuovaná širokostĺpcová NoSQL databáza napísaná v C++ na frameworku Seastar shard-per-core. Natívne podporuje Cassandra Query Language (CQL) a Amazon DynamoDB API, takže existujúce aplikácie Cassandra a DynamoDB sa pripájajú bez zmien kódu, pričom bežia na zlomku hardvéru.
Vlastné hostovanie ScyllaDB na vašom vlastnom VPS poskytuje aplikáciám predvídateľnú latenciu v rádoch jednotiek milisekúnd pre pracovné zaťaženia časových radov, IoT, správ, detekcie podvodov a používateľských profilov — bez cenotvorby za operáciu, bez obmedzení kapacity čítania/zápisu a bez viazanosti na dodávateľa (vendor lock-in) pre spravovanú vrstvu Cassandra alebo DynamoDB.
Kľúčové vlastnosti ScyllaDB
Kompatibilné s Cassandra
Má natívnu podporu pre CQL a podporuje každý ovládač Cassandra, takže existujúce aplikácie Cassandra sa pripoja zmenou iba adresy hostiteľa.
DynamoDB API
Vstavané rozhranie Alternator akceptuje komunikačný protokol Amazon DynamoDB, čo umožňuje klientom DynamoDB bežať bez úprav na samoobslužnej infraštruktúre.
Engine s fragmentom na jadro
Framework Seastar pripne jeden shard ku každému jadru CPU pre vykonávanie bez zámkov a bez zdieľania, ktoré pri záťaži plne využije všetky jadrá.
Vstavané metriky Prometheus
Natívny koncový bod /metrics sprístupňuje stovky interných prvkov databázy pre Prometheus, Grafana a ScyllaDB Monitoring Stack.
Autorizácia na úrovni riadkov
CassandraAuthorizer vynucuje povolenia na základe rolí pre kľúčové priestory, tabuľky a riadky, aby sa každá aplikácia pripojila s minimálnymi požadovanými oprávneniami.
Lineárne škálovateľné
Pridajte uzly na horizontálne škálovanie priepustnosti a úložiska – klastre bežne zahŕňajú desiatky uzlov obsluhujúcich milióny operácií za sekundu.
Prečo spustiť ScyllaDB na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.