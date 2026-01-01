Zľava až do výšky 69 % na ScyllaDB

Nasadenie ScyllaDB jedným kliknutím.

NoSQL databáza s vysokou priepustnosťou, plne kompatibilná s Apache Cassandra a Amazon DynamoDB.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadenie ScyllaDB jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť ScyllaDB

ScyllaDB je open-source, distribuovaná širokostĺpcová NoSQL databáza napísaná v C++ na frameworku Seastar shard-per-core. Natívne podporuje Cassandra Query Language (CQL) a Amazon DynamoDB API, takže existujúce aplikácie Cassandra a DynamoDB sa pripájajú bez zmien kódu, pričom bežia na zlomku hardvéru.

Vlastné hostovanie ScyllaDB na vašom vlastnom VPS poskytuje aplikáciám predvídateľnú latenciu v rádoch jednotiek milisekúnd pre pracovné zaťaženia časových radov, IoT, správ, detekcie podvodov a používateľských profilov — bez cenotvorby za operáciu, bez obmedzení kapacity čítania/zápisu a bez viazanosti na dodávateľa (vendor lock-in) pre spravovanú vrstvu Cassandra alebo DynamoDB.

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Kľúčové vlastnosti ScyllaDB

Kompatibilné s Cassandra

Má natívnu podporu pre CQL a podporuje každý ovládač Cassandra, takže existujúce aplikácie Cassandra sa pripoja zmenou iba adresy hostiteľa.

DynamoDB API

Vstavané rozhranie Alternator akceptuje komunikačný protokol Amazon DynamoDB, čo umožňuje klientom DynamoDB bežať bez úprav na samoobslužnej infraštruktúre.

Engine s fragmentom na jadro

Framework Seastar pripne jeden shard ku každému jadru CPU pre vykonávanie bez zámkov a bez zdieľania, ktoré pri záťaži plne využije všetky jadrá.

Vstavané metriky Prometheus

Natívny koncový bod /metrics sprístupňuje stovky interných prvkov databázy pre Prometheus, Grafana a ScyllaDB Monitoring Stack.

Autorizácia na úrovni riadkov

CassandraAuthorizer vynucuje povolenia na základe rolí pre kľúčové priestory, tabuľky a riadky, aby sa každá aplikácia pripojila s minimálnymi požadovanými oprávneniami.

Lineárne škálovateľné

Pridajte uzly na horizontálne škálovanie priepustnosti a úložiska – klastre bežne zahŕňajú desiatky uzlov obsluhujúcich milióny operácií za sekundu.

Prečo spustiť ScyllaDB na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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