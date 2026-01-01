Nasaďte Dograh s inštaláciou na jedno kliknutie.
Open-source no-code platforma na vytváranie a nasadzovanie hlasových agentov AI v priebehu minút, s podporou viac ako 30 jazykov.
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S čím sa dá postaviť Dograh
Dograh je bezplatná, open-source no-code platforma, ktorá vám umožňuje vytvárať a nasadzovať hlasových agentov poháňaných AI bez napísania jediného riadku kódu. Jej rozhranie drag-and-drop vás prevedie od konceptu k živému, produkčnému hlasovému agentovi za menej ako desať minút, s podporou pre viac ako 30 jazykov, analýzou v reálnom čase a inteligentným smerovaním hovorov zabudovaným od začiatku.
Samohosting Dograh na vašom VPS udržiava všetky konverzačné údaje, nahrávky a interakcie so zákazníkmi na vašej vlastnej infraštruktúre, čo je kľúčové pre súlad s GDPR a odvetvia s prísnymi požiadavkami na rezidenciu údajov. Zahrnuté komponenty PostgreSQL, Redis a MinIO poskytujú výkon úložiska a vyrovnávacej pamäte, ktorý vyžadujú hlasové interakcie s nízkou latenciou.
Kľúčové vlastnosti Dograh
Tvorca agentov bez kódovania
Pracovné postupy typu drag-and-drop umožňujú netechnickým používateľom navrhovať kompletné toky hlasových konverzácií bez písania akéhokoľvek kódu.
Podpora 30+ jazykov
Natívna viacjazyčná hlasová syntéza a rozpoznávanie umožňuje interakcie so zákazníkmi v jazyku, ktorý uprednostňujú vaši používatelia.
Inteligentné smerovanie hovorov
Komplexné otázky sú automaticky postúpené ľudským operátorom, pričom AI efektívne vybavuje bežné požiadavky.
Analytika v reálnom čase
Živé informačné panely zobrazujú metriky konverzácií, miery dokončenia a výkon agentov, aby ste mohli neustále optimalizovať.
Architektúra zameraná na súkromie
Všetky údaje z konverzácií zostávajú na vašej infraštruktúre, vďaka čomu je jednoduché splniť požiadavky GDPR a požiadavky na súlad s priemyselnými normami.
Prečo spustiť Dograh na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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