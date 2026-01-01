Nasadenie Keycloak jedným kliknutím.
Správa identít a prístupu podnikovej úrovne s otvoreným zdrojovým kódom s podporou SSO, OAuth2 a SAML.
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S čím sa dá postaviť Keycloak
Keycloak je osvedčená open-source platforma na správu identít a prístupu, vyvinutá spoločnosťou Red Hat a prijatá do CNCF. Zabezpečuje jednotné prihlásenie, viacfaktorovú autentifikáciu, sociálne prihlásenie, federáciu LDAP/Active Directory a riadenie prístupu na základe rolí — čím eliminuje potrebu vytvárať vlastné autentifikačné systémy pre každú aplikáciu, ktorú nasadíte.
Vlastné hostovanie Keycloak na vašom vlastnom VPS vám poskytuje úplné vlastníctvo citlivých používateľských poverení a údajov o reláciách, pričom sa vyhnete cenám za používateľa cloudových služieb IAM. Toto nasadenie používa PostgreSQL pre perzistenciu na produkčnej úrovni, vďaka čomu je vhodné na zabezpečenie skutočných pracovných záťaží od prvého dňa.
Kľúčové vlastnosti Keycloak
Jednotné prihlásenie
Umožnite používateľom autentifikovať sa raz a pristupovať ku všetkým pripojeným aplikáciám bez opätovného zadávania prihlasovacích údajov, čím sa znižuje trenie a zlepšuje bezpečnostná pozícia.
Viacfaktorové overovanie
Pridajte OTP, WebAuthn a vlastné autentifikátory do akéhokoľvek prihlasovacieho toku bez úpravy vašich aplikácií.
Sprostredkovanie identity
Delegujte autentifikáciu na Google, GitHub, Azure AD alebo akéhokoľvek poskytovateľa OIDC/SAML, pričom si zachováte centrálnu používateľskú databázu.
Federácia používateľov
Synchronizujte a autentifikujte používateľov z existujúcich serverov LDAP alebo Active Directory bez migrácie adresára.
Granulárna autorizácia
Definujte roly, skupiny a povolenia na úrovni zdrojov naprieč viacerými izolovanými oblasťami pre viacnájomné nasadenia.
Prečo spustiť Keycloak na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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