Zľava až do výšky 69 % na Keycloak

Nasadenie Keycloak jedným kliknutím.

Správa identít a prístupu podnikovej úrovne s otvoreným zdrojovým kódom s podporou SSO, OAuth2 a SAML.

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Nasadenie Keycloak jedným kliknutím.

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7,79/mes.
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
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21,99/mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Keycloak

Keycloak je osvedčená open-source platforma na správu identít a prístupu, vyvinutá spoločnosťou Red Hat a prijatá do CNCF. Zabezpečuje jednotné prihlásenie, viacfaktorovú autentifikáciu, sociálne prihlásenie, federáciu LDAP/Active Directory a riadenie prístupu na základe rolí — čím eliminuje potrebu vytvárať vlastné autentifikačné systémy pre každú aplikáciu, ktorú nasadíte.

Vlastné hostovanie Keycloak na vašom vlastnom VPS vám poskytuje úplné vlastníctvo citlivých používateľských poverení a údajov o reláciách, pričom sa vyhnete cenám za používateľa cloudových služieb IAM. Toto nasadenie používa PostgreSQL pre perzistenciu na produkčnej úrovni, vďaka čomu je vhodné na zabezpečenie skutočných pracovných záťaží od prvého dňa.

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Kľúčové vlastnosti Keycloak

Jednotné prihlásenie

Umožnite používateľom autentifikovať sa raz a pristupovať ku všetkým pripojeným aplikáciám bez opätovného zadávania prihlasovacích údajov, čím sa znižuje trenie a zlepšuje bezpečnostná pozícia.

Viacfaktorové overovanie

Pridajte OTP, WebAuthn a vlastné autentifikátory do akéhokoľvek prihlasovacieho toku bez úpravy vašich aplikácií.

Sprostredkovanie identity

Delegujte autentifikáciu na Google, GitHub, Azure AD alebo akéhokoľvek poskytovateľa OIDC/SAML, pričom si zachováte centrálnu používateľskú databázu.

Federácia používateľov

Synchronizujte a autentifikujte používateľov z existujúcich serverov LDAP alebo Active Directory bez migrácie adresára.

Granulárna autorizácia

Definujte roly, skupiny a povolenia na úrovni zdrojov naprieč viacerými izolovanými oblasťami pre viacnájomné nasadenia.

Prečo spustiť Keycloak na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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