Nasaďte MediaGo inštaláciou jedným kliknutím.
Samoobslužný nástroj na zachytávanie a sťahovanie videí, ktorý zachytáva M3U8, HLS, YouTube, Bilibili a 1000+ ďalších stránok.
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S čím sa dá postaviť MediaGo
MediaGo je open-source sťahovač videí, ktorý spája používateľské rozhranie založené na prehliadači s osvedčenými nástrojmi ako yt-dlp, aria2, N_m3u3DL-RE a BBDown. Vyhľadáva a ukladá streamy z M3U8 a HLS playlistov, YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit a viac ako tisícky ďalších podporovaných stránok, a potom konvertuje výsledok do akéhokoľvek formátu alebo kvality bez samostatného kroku ffmpeg.
Spustenie MediaGo na vašom vlastnom VPS znamená, že sťahovanie prebieha na rýchlom, vždy dostupnom serveri namiesto vášho notebooku, a súbory zostávajú v úložisku, ktoré ovládate. Sprievodné rozšírenie prehliadača a HTTP API vám umožňujú posielať odkazy z akéhokoľvek zariadenia do rovnakého frontu, s riadením úloh, priebehom a históriou zobrazenými prostredníctvom prehľadného webového ovládacieho panela.
Kľúčové vlastnosti MediaGo
M3U8 a HLS sniffer
Detegujte a sťahujte segmentované streamy z akejkoľvek webovej stránky, vrátane živých záznamov bez DRM a playlistov na požiadanie.
yt-dlp jadro
Zabudovaná podpora yt-dlp sťahuje videá z YouTube, Twitteru, Instagramu, Redditu a z viac ako tisíc ďalších podporovaných stránok ihneď po vybalení.
Bilibili sťahovač
Natívna integrácia BBDown sťahuje videá z Bilibili, danmaku, titulky a vysokokvalitné zvukové stopy, ktoré nie sú dostupné väčšine bežných sťahovačov.
Rozšírenie prehliadača
Sprievodné rozšírenie pre Chrome a Firefox vyhľadáva videá na akejkoľvek stránke a zaradí ich do frontu na váš server jediným kliknutím.
Konverzia formátu v aplikácii
Konvertujte stiahnuté súbory do iných formátov alebo kvalít pomocou pribaleného ffmpeg pipeline bez opustenia ovládacieho panela.
HTTP API a automatizácia
Plné REST API umožňuje skriptom, AI asistentom a nástrojom tretích strán vytvárať úlohy, dotazovať sa na priebeh a spravovať front sťahovania.
Prečo spustiť MediaGo na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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