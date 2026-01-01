Nasaďte Smocker inštaláciu jedným kliknutím.
Jednoduchý a efektívny HTTP mock server a proxy so vstavaným admin UI na testovanie a ladenie API.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Smocker
Smocker je open-source HTTP mock server a proxy vytvorený pre inžinierov, ktorí potrebujú realistické, deterministické API odpovede počas vývoja a testovania. Vývojári definujú mock endpointy deklaratívne v YAML alebo JSON, prehrávajú scenáre a kontrolujú každú prichádzajúcu požiadavku v živom admin UI bez písania akéhokoľvek spojovacieho kódu.
Vlastné hostovanie Smockeru na vašom vlastnom VPS poskytuje tímom zdieľané mockovacie prostredie pre integračné testy, overovanie kontraktov a ukážky, s plnou kontrolou nad sieťovým prístupom, zaznamenanou prevádzkou a zárukami dostupnosti, ktoré verejné mockovacie služby nemôžu dosiahnuť.
Kľúčové vlastnosti Smocker
Deklaratívne mocky
Definujte HTTP odpovede v YAML alebo JSON s porovnávačmi požiadaviek, dynamickými šablónami a usporiadanými scenármi pre predvídateľné testovacie spustenia.
Živé administrátorské UI
Skontrolujte každú prichádzajúcu požiadavku, prezrite si zhodné makety a resetujte stav z prehliadačového ovládacieho panela vytvoreného pre rýchle cykly spätnej väzby.
Proxy a záznam
Preposielajte nespárované požiadavky skutočnému upstreamu a zachytávajte odpovede ako opakovane použiteľné morky na offline testovanie.
Relácie a história
Zoskupte hovory do pomenovaných relácií, aby ste izolovali testovacie spustenia, opätovne prehrali prevádzku a porovnali správanie naprieč vydaniami.
Ovládanie REST API
Spravujte mocky, relácie a históriu programovo z CI pipeline pomocou kompletného REST API.
Ľahký kontajner
Jediný binárny súbor Go zabalený ako malý obraz Docker sa spustí v milisekundách a beží pohodlne na akomkoľvek pláne VPS.
Prečo spustiť Smocker na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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