Nasadenie Kiwix-serve jedným kliknutím.
Samoobslužná offline čítačka pre Wikipédiu, Gutenberg, Stack Exchange a tisíce ZIM archívov.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Kiwix-serve
Kiwix-serve je oficiálny HTTP server z projektu Kiwix, ktorý mení ZIM archívy na rýchlu, prehľadávateľnú knižnicu prístupnú cez prehliadač. ZIM je otvorený komprimovaný archívny formát, ktorý zachytáva celé webové stránky — Wikipédia, Projekt Gutenberg, Stack Exchange, TED prednášky, MDN, Khan Academy a stovky ďalších — pre plne offline čítanie.
Vlastné hostovanie Kiwix-serve na VPS vám poskytuje permanentnú, vždy online referenčnú knižnicu, ktorá nezávisí od verejného internetu, dostupnosti pôvodnej stránky alebo platených brán. Vložte ZIM súbory do dátového zväzku z oficiálnej knižnice Kiwix a server ich automaticky znova načíta (hot-reloads), čím odhalí jednotné webové rozhranie s fulltextovým vyhľadávaním naprieč každým archívom, ktorý nahráte.
Kľúčové vlastnosti Kiwix-serve
Rýchle opätovné načítanie knižnice ZIM
Vložte nové súbory ZIM do dátového zväzku a kiwix-serve ich automaticky načíta pomocou vstavaného monitora knižnice – nie sú potrebné žiadne reštarty.
Fulltextové vyhľadávanie
Vyhľadávajte vo všetkých načítaných archívoch s integrovaným fulltextovým indexom, vrátane návrhov počas písania pre rýchle vyhľadávanie v rámci Wikipédie alebo akéhokoľvek iného ZIM.
Prineste si vlastný obsah
Vyberte si akýkoľvek ZIM z oficiálneho katalógu Kiwix — celá Wikipedia, Project Gutenberg, výpisy zo Stack Exchange, MDN, Khan Academy, TED a mnoho ďalších referenčných archívov.
Optimalizované pre čítanie offline
Kompresia ZIM udržiava nízke nároky na úložisko a rýchle vyhľadávanie, takže jeden VPS dokáže obsluhovať rozsiahle referenčné archívy bez externých závislostí.
Vložený OPDS katalóg
Sprístupňuje OPDS kanál vašej knižnice, aby mobilní a desktopoví čitatelia Kiwix mohli objavovať a sťahovať tituly priamo z vášho servera.
Inicializované pri prvom spustení
Voliteľná URL na stiahnutie ZIM automaticky načíta váš prvý archív v čase nasadenia, takže server je prehliadateľný hneď, ako sa spustí online.
Prečo spustiť Kiwix-serve na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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