Nasadiť Apache Guacamole jedným kliknutím.
Bezklientová brána vzdialenej plochy na prístup k pripojeniam RDP, SSH, VNC a Telnet priamo z vášho webového prehliadača.
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S čím sa dá postaviť Apache Guacamole
Apache Guacamole je bezklientska brána vzdialenej plochy, ktorá vám umožňuje pristupovať k serverom RDP, VNC, SSH a Telnet z akéhokoľvek moderného webového prehliadača – bez doplnkov, bez natívneho klientskeho softvéru a bez nastavenia pre jednotlivé zariadenia. Prehliadač sa stará o vykresľovanie, zatiaľ čo démon na strane servera prekladá protokoly, čím je vzdialený prístup rovnako jednoduchý ako otvorenie URL adresy.
Vlastné hostovanie Guacamole na vašom vlastnom VPS premení váš server na centrálny prechodový hostiteľ na správu vzdialených počítačov kdekoľvek na svete. Vstavaná správa používateľov, protokoly auditu a zdieľanie pripojení ho robia rovnako užitočným pre samostatných administrátorov a malé tímy, pričom všetky poverenia a relácie zostávajú pod vašou priamou kontrolou.
Kľúčové vlastnosti Apache Guacamole
Bezklientový prístup prehliadača
Pripojte sa k akémukoľvek hostiteľovi RDP, VNC, SSH alebo Telnet priamo z karty prehliadača – bez klientskeho softvéru, bez doplnkov, bez obchádzania brány firewall.
Viacprotokolová podpora
Vstavané adaptéry pre RDP, VNC, SSH, Telnet a Kubernetes pokrývajú každodenné potreby administrátorov, vývojárov a bezpečnostných tímov.
Centralizované prihlasovacie údaje
Uložte heslá serverov, SSH kľúče a certifikáty raz v Guacamole a udeľte používateľom prístup bez toho, aby ste kedykoľvek zdieľali základné tajomstvá.
Správa používateľov a skupín
Povolenia založené na rolách, integrácia LDAP a SAML a pravidlá prístupu pre jednotlivé pripojenia udržiavajú veľké tímy organizované s rastúcim inventárom pripojení.
Nahrávanie relácií a audit
Voliteľné nahrávanie relácií a podrobné protokoly aktivít umožňujú jednoducho auditovať, kto sa kde pripojil a čo robil.
Prečo spustiť Apache Guacamole na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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