Zľava až do výšky 69 % na bknd

Nasadiť bknd jednoklikovou inštaláciou.

Ľahká alternatíva k Firebase, ktorá spája databázu, autentifikáciu, médiá a administrátorské používateľské rozhranie do jedného vlastného hostovaného backendu.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49  /mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadiť bknd jednoklikovou inštaláciou.

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69 % zľava
KVM 1
17,99 
5,49  /mes.
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
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64 % zľava
KVM 2
21,99 
7,99  /mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
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KVM 4
35,99 
10,99  /mes.
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99 
21,99  /mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99 
5,49  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99 
7,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99 
10,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99 
21,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť bknd

bknd je open-source backend systém, ktorý spája modelovanie dát, autentifikáciu, spracovanie médií a primitívy pracovných postupov do jednej ľahkej služby s integrovaným administrátorským UI. Postavený na webových štandardoch namiesto jedného runtime prostredia, beží kdekoľvek od Node a Bun po Cloudflare Workers, Vercel a Deno Deploy, s prístupom založeným na adaptéroch k SQLite, LibSQL alebo Postgres bez vynucovania abstrakcií nad vaším databázovým ovládačom.

Vlastné hostovanie bknd na vašom vlastnom VPS nahrádza platformy BaaS viazané na dodávateľa, ako sú Firebase alebo Supabase, prenosným backendom, ktorý plne vlastníte. Neexistujú žiadne poplatky za požiadavku, žiadne obmedzenia riadkov a žiadne prekvapivé ceny, keď váš projekt rastie od prototypu k produkcii.

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Kľúčové vlastnosti bknd

Vizuálne dátové modelovanie

Definujte entity, polia a vzťahy prostredníctvom administrátorského UI a získajte okamžité REST koncové body plus typovaný TypeScript SDK pre každú kolekciu.

Vstavaná autentifikácia

Prihlásenie e-mailom a heslom, JWT tokeny, role a povolenia sú dodávané v základe, čím nahrádzajú služby identity tretích strán pre väčšinu aplikácií.

Integrované spracovanie médií

Nahrávajte, ukladajte a poskytujte súbory lokálne alebo prostredníctvom poskytovateľov kompatibilných so S3, ako sú R2, Tigris a Minio, bez nutnosti pripájať samostatné úložné riešenie.

Automatizácia pracovného postupu

Vytvárajte viacstupňové toky, ktoré reagujú na zmeny dát, plánujú úlohy a volajú externé API priamo z rovnakého backendu, ktorý poháňa vašu aplikáciu.

Rámcové adaptéry

Adaptéry pre Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda a ďalšie vám umožňujú vložiť rovnakú inštanciu bknd do existujúceho front-end projektu.

Prečo spustiť bknd na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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