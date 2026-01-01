Nasadiť bknd jednoklikovou inštaláciou.
Ľahká alternatíva k Firebase, ktorá spája databázu, autentifikáciu, médiá a administrátorské používateľské rozhranie do jedného vlastného hostovaného backendu.
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S čím sa dá postaviť bknd
bknd je open-source backend systém, ktorý spája modelovanie dát, autentifikáciu, spracovanie médií a primitívy pracovných postupov do jednej ľahkej služby s integrovaným administrátorským UI. Postavený na webových štandardoch namiesto jedného runtime prostredia, beží kdekoľvek od Node a Bun po Cloudflare Workers, Vercel a Deno Deploy, s prístupom založeným na adaptéroch k SQLite, LibSQL alebo Postgres bez vynucovania abstrakcií nad vaším databázovým ovládačom.
Vlastné hostovanie bknd na vašom vlastnom VPS nahrádza platformy BaaS viazané na dodávateľa, ako sú Firebase alebo Supabase, prenosným backendom, ktorý plne vlastníte. Neexistujú žiadne poplatky za požiadavku, žiadne obmedzenia riadkov a žiadne prekvapivé ceny, keď váš projekt rastie od prototypu k produkcii.
Kľúčové vlastnosti bknd
Vizuálne dátové modelovanie
Definujte entity, polia a vzťahy prostredníctvom administrátorského UI a získajte okamžité REST koncové body plus typovaný TypeScript SDK pre každú kolekciu.
Vstavaná autentifikácia
Prihlásenie e-mailom a heslom, JWT tokeny, role a povolenia sú dodávané v základe, čím nahrádzajú služby identity tretích strán pre väčšinu aplikácií.
Integrované spracovanie médií
Nahrávajte, ukladajte a poskytujte súbory lokálne alebo prostredníctvom poskytovateľov kompatibilných so S3, ako sú R2, Tigris a Minio, bez nutnosti pripájať samostatné úložné riešenie.
Automatizácia pracovného postupu
Vytvárajte viacstupňové toky, ktoré reagujú na zmeny dát, plánujú úlohy a volajú externé API priamo z rovnakého backendu, ktorý poháňa vašu aplikáciu.
Rámcové adaptéry
Adaptéry pre Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda a ďalšie vám umožňujú vložiť rovnakú inštanciu bknd do existujúceho front-end projektu.
Prečo spustiť bknd na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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