Nasadenie Casdoor jedným kliknutím.
Open-source platforma na správu identít a prístupu s OAuth 2.0, OIDC a SAML pre centralizované jednotné prihlásenie.
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S čím sa dá postaviť Casdoor
Casdoor je open-source platforma pre správu identít a prístupu (IAM), ktorá slúži ako centralizovaný autentifikačný server pre vaše aplikácie. Vďaka vstavanej podpore OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML a LDAP umožňuje akejkoľvek aplikácii delegovať prihlásenie používateľa na jednu dôveryhodnú službu – čím eliminuje prihlasovacie systémy pre každú aplikáciu a poskytuje používateľom jednu sadu poverení pre celý váš systém.
Vlastné hostovanie Casdooru udržuje poverenia a údaje o reláciách vašich používateľov plne pod vašou kontrolou, bez cien za používateľa a bez viazanosti na dodávateľa. Vstavaná viacfaktorová autentifikácia, integrácie sociálneho prihlásenia a podrobné povolenia prostredníctvom Casbinu z neho robia kompletnú platformu identity pre tímy akejkoľvek veľkosti.
Kľúčové vlastnosti Casdoor
Univerzálne protokoly jednotného prihlásenia (SSO)
Podpora OAuth 2.0, OpenID Connect a SAML umožňuje Casdooru fungovať ako poskytovateľ identity pre prakticky akúkoľvek aplikáciu bez nutnosti ďalších úprav.
Viacfaktorová autentifikácia
Vynúťte TOTP, hardvérové kľúče WebAuthn, SMS kódy alebo Face ID vo všetkých pripojených aplikáciách s politikami MFA pre jednotlivé aplikácie.
Poskytovatelia sociálneho prihlásenia
Vstavané konektory pre GitHub, Google, Microsoft a desiatky ďalších poskytovateľov umožňujú používateľom prihlásiť sa s existujúcimi účtami.
Jemne odstupňovaná kontrola prístupu
Politiky ACL, RBAC a ABAC poháňané systémom Casbin presne kontrolujú, ktorí používatelia a roly majú prístup ku ktorým zdrojom v rámci vašej infraštruktúry.
Viacorganizačná podpora
Spravujte viacero izolovaných organizácií s oddelenými skupinami používateľov, aplikáciami a politikami z jednej inštancie Casdoor.
Prečo spustiť Casdoor na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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