Nasadenie SnappyMail jedným kliknutím.
Ľahký samohostiteľný webmailový klient na prístup k e-mailovým účtom IMAP z akéhokoľvek prehliadača, bez sledovania a reklám.
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S čím sa dá postaviť SnappyMail
SnappyMail je moderný, ľahký webmailový klient, ktorý vám umožňuje pristupovať k akémukoľvek e-mailovému účtu IMAP prostredníctvom čistého rozhrania prehliadača. Je to udržiavaná vetva RainLoop, prebudovaná pre výkon — dátová záťaž JavaScriptu je približne o 66 % menšia ako pôvodná, čo znamená rýchlejšie načítanie aj pri pomalých pripojeniach. SnappyMail podporuje viacero účtov IMAP, šifrovanie PGP, poštové filtre Sieve, tmavý režim a plnú navigáciu pomocou klávesnice.
Vlastné hostovanie SnappyMailu na vašom VPS umiestňuje súkromného e-mailového klienta založeného na prehliadači na vašu vlastnú infraštruktúru bez telemetrie tretích strán, bez reklamy a bez potreby účtu od externej služby. Vaše e-mailové poverenia sú uložené iba na vašom serveri a prenášané iba medzi vaším VPS a vaším existujúcim poskytovateľom pošty.
Kľúčové vlastnosti SnappyMail
Viaceré IMAP účty
Pripojte sa a prepínajte medzi ľubovoľným počtom IMAP účtov z jednej relácie SnappyMail, vrátane Gmailu, Outlooku, Fastmailu alebo vlastných e-mailových serverov.
PGP šifrovanie
Píšte a čítajte správy šifrované PGP priamo v prehliadači bez inštalácie rozšírenia e-mailového klienta alebo správy kľúčov mimo rozhrania.
Editor filtrov Sieve
Píšte a spravujte pravidlá filtrovania e-mailov Sieve na strane servera priamo v SnappyMail, automatizovaním triedenia priečinkov a spracovania správ bez pravidiel na strane klienta.
Žiadne sledovanie ani reklamy
SnappyMail neobsahuje žiadnu analytiku, žiadne tlačidlá sociálnych médií a žiadne skripty tretích strán — obsah e-mailu a metadáta zostávajú výlučne vo vašej infraštruktúre.
Tmavý režim a Témy
Vstavaný tmavý režim a viacero možností tém umožňuje používateľom prispôsobiť si rozhranie bez rozšírení prehliadača alebo vlastných prepísaní CSS.
Prečo spustiť SnappyMail na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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