Nasadenie Open Monograph Press jedným kliknutím.
Open-source platforma na správu redakčného procesu vedeckých kníh, monografií a editovaných zväzkov.
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S čím sa dá postaviť Open Monograph Press
Open Monograph Press (OMP) je bezplatná publikačná platforma s otvoreným zdrojovým kódom, ktorú vyvinul Public Knowledge Project pre univerzitné vydavateľstvá, vedecké spoločnosti a nezávislých akademických vydavateľov. Spravuje celý redakčný pracovný postup pre knihy — od podania a interného posúdenia cez korektúry, produkciu a publikáciu v online katalógu — v jedinom integrovanom nástroji.
Vlastné hostovanie OMP na vašom vlastnom VPS udržuje rukopisy, identity recenzentov, zmluvy a analýzy čitateľov pod vašou priamou kontrolou, a nie na službe tretej strany. Táto šablóna obsahuje databázu MariaDB pre spoľahlivé ukladanie metadát a smeruje prevádzku cez predinštalovaný reverzný proxy server Traefik, takže vaše vydavateľstvo je dostupné cez HTTPS hneď po dokončení nasadenia.
Kľúčové vlastnosti Open Monograph Press
Redakčný pracovný postup
Presuňte každé podanie cez fázy podania, interného posúdenia, externého posúdenia, korektúry a produkcie s úlohami priradenými na základe rolí.
Série a katalógy
Usporiadajte tituly do knižných sérií, kategórií a verejného katalógu, aby si čitatelia mohli prezerať vaše vydavateľstvo podľa témy, autora alebo série.
Viacero formátov na knihu
Predávajte alebo distribuujte každú monografiu v niekoľkých formátoch — PDF, EPUB, HTML, v pevnej väzbe, v brožovanej väzbe — z jedného katalógového záznamu s bohatými metadátami.
ONIX a DOI metadáta
Generujte záznamy ONIX a registrujte DOI, aby boli vaše monografie objaviteľné v knižničných katalógoch, vyhľadávačoch a akademických indexoch.
Viacjazyčná tlač
Prevádzkujte publikačný systém vo viacerých jazykoch s lokalizovaným rozhraním, poliami metaúdajov a stránkami pre čitateľov z jednej inštalácie.
S otvoreným zdrojovým kódom a vlastne hostované
Vyvinutý a udržiavaný projektom Public Knowledge Project, OMP je plne open-source bez poplatkov za jednotlivé tituly alebo závislosti od dodávateľa.
Prečo spustiť Open Monograph Press na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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