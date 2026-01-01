Nasadenie Zulipu jedným kliknutím.
Platforma na tímový chat s otvoreným zdrojovým kódom s organizovaným vláknom tém, vytvorená pre sústredenú a asynchrónnu tímovú komunikáciu.
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S čím sa dá postaviť Zulip
Zulip je výkonná open-source platforma na tímový chat, ktorá organizuje každú konverzáciu do tém v rámci kanálov, čím sa zásadne líši od nástrojov s plochými kanálmi. Namiesto nerozlíšeného prúdu správ patrí každá konverzácia k pomenovanej téme – čo umožňuje členom tímu selektívne dobiehať zmeškané, odpovedať asynchrónne a nájsť minulé rozhodnutia bez nekonečného posúvania.
Vlastné hostovanie Zulipu na vašom vlastnom VPS dáva vášmu tímu plnú kontrolu nad komunikačnými dátami, históriou správ a integráciami. Zulip podporuje viac ako 100 integrácií s vývojovými a produktívnymi nástrojmi a dodáva natívne mobilné a desktopové aplikácie pre všetky hlavné platformy.
Kľúčové vlastnosti Zulip
Vlákna tém
Každá správa patrí k pomenovanej téme v rámci kanála, čím sú konverzácie organizované a ľahko sledovateľné aj vo vysoko zaťažených tímoch.
Výkonné plnotextové vyhľadávanie
Vyhľadávajte v celej histórii správ, vrátane súborov a odkazov, aby ste okamžite našli akúkoľvek minulú konverzáciu alebo rozhodnutie.
100+ integrácií
Natívne integrácie s GitHub, Jira, PagerDuty, Grafana, Sentry a ďalšie prinášajú kontext priamo do vašich tímových kanálov.
Natívne aplikácie
Mobilné aplikácie pre iOS a Android, plus desktopové aplikácie pre Windows, macOS a Linux, udržia váš tím pripojený na každom zariadení.
Klávesnicou ovládaný pracovný postup
Komplexné klávesové skratky a rozhranie bez rušivých prvkov umožňujú pokročilým používateľom navigovať a odpovedať na správy úplne bez myši.
Prečo spustiť Zulip na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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