Nasaďte Mongo Express jednoklikovou inštaláciou.
Webové administratívne rozhranie pre MongoDB, ktoré vám umožňuje prehliadať, upravovať a spravovať databázy prostredníctvom prehliadača.
Vyberte si VPS plán pre Mongo Express
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Mongo Express
Mongo Express je ľahké, open-source webové UI pre MongoDB, postavené na Node.js a Bootstrap 5. Umožňuje vám pripojiť sa k inštancii MongoDB a okamžite začať prehliadať databázy, skúmať kolekcie, upravovať dokumenty a spúšťať dotazy — všetko z karty prehliadača, bez potreby lokálneho databázového klienta. Rozhranie zvláda kompletné operácie CRUD naprieč databázami, kolekciami a jednotlivými dokumentmi a podporuje celý rozsah dátových typov BSON, takže dokumenty sú zobrazované a upravované presne.
Vlastné hostovanie Mongo Expressu spolu s vašou databázou MongoDB na VPS udržuje obe služby v rovnakej súkromnej sieti, takže váš databázový port nie je nikdy vystavený internetu, zatiaľ čo administrátorské UI zostáva prístupné cez HTTPS prostredníctvom Traefiku.
Kľúčové vlastnosti Mongo Express
Úplné CRUD operácie
Vytvárajte, čítajte, aktualizujte a odstraňujte databázy, kolekcie a dokumenty prostredníctvom prehľadného rozhrania prehliadača bez písania akýchkoľvek príkazov shellu.
Vložený editor dokumentov
Upravujte dokumenty priamo v UI s kompletnou podporou typov BSON, takže hodnoty ako ObjectId, Date a NumberLong sú spracované správne.
Import a export kolekcie
Import a export údajov o kolekciách vo formáte JSON pre migrácie, zálohy alebo zdieľanie snímok dátových sád medzi prostrediami.
Správa indexov
Zobrazujte, vytvárajte a odstraňujte indexy v ľubovoľnej kolekcii, aby ste pochopili a optimalizovali výkon dotazov bez opustenia prehliadača.
Správa súborov GridFS
Prehliadajte a spravujte veľké súbory uložené v segmentoch MongoDB GridFS priamo cez UI.
Prečo spustiť Mongo Express na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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