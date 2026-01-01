Nasadiť Teedy jednoklikovou inštaláciou.
Open-source systém na správu dokumentov s OCR a fulltextovým vyhľadávaním na organizovanie skenov, PDF súborov a súborov.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Teedy
Teedy je systém na správu dokumentov s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý mení hromadu naskenovaných papierov, súborov PDF a digitálnych súborov na štruktúrovaný, prehľadávateľný archív. Každý nahraný dokument prechádza OCR, takže jeho text sa stáva plne prehľadávateľným, a flexibilný systém značiek, hierarchických kategórií a vlastných metadát udržiava veľké zbierky usporiadané. Čisté responzívne webové rozhranie, viacužívateľské účty s podrobnými povoleniami a kompletné REST API ho robia vhodným pre jednotlivcov aj malé tímy.
Vlastné hostovanie Teedy na vašom vlastnom VPS udržiava citlivé dokumenty — zmluvy, faktúry, daňové záznamy a identifikačné doklady — v infraštruktúre, ktorú ovládate, namiesto cloudu tretej strany, pričom stále poskytuje OCR, fulltextové vyhľadávanie a verzionovanie vhodné pre audit hneď po vybalení.
Kľúčové vlastnosti Teedy
Extrakcia textu pomocou OCR
Automaticky extrahuje text zo naskenovaných obrázkov a PDF pomocou vstavaného OCR, čím sa každý dokument stáva plne prehľadávateľným.
Fulltextové vyhľadávanie
Vyhľadajte v celom archíve podľa obsahu dokumentov, značiek alebo metadát a nájdite akýkoľvek súbor v priebehu niekoľkých sekúnd.
Značky a metadáta
Organizujte dokumenty pomocou hierarchických značiek, vlastných polí metadát a vzťahov namiesto pevných stromov priečinkov.
Viacužívateľské oprávnenia
Vytvorte používateľské a skupinové účty so zoznamami riadenia prístupu s podrobnou granularitou, aby tímy bezpečne zdieľali dokumenty.
REST API a automatizácia
Automatizujte nahrávanie, príjem a integrácie prostredníctvom kompletného REST API a podpory importu prostredníctvom e-mailu.
Prečo spustiť Teedy na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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