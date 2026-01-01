Nasadiť Dockge inštaláciou jedným kliknutím.
Reaktívne samohostované UI na správu Docker Compose stackov bez nutnosti použiť príkazový riadok.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Dockge
Dockge je zameraný, samo-hostovaný správca Docker Compose stackov, vytvorený tvorcom Uptime Kuma. Namiesto snahy spravovať každý Docker primitív, robí jednu vec dobre: umožňuje vám vytvárať, upravovať, spúšťať, zastavovať a mazať Compose stacky prostredníctvom rýchleho, reaktívneho webového rozhrania. Vstavaný YAML editor ponúka zvýrazňovanie syntaxe a validáciu v reálnom čase a existujúce príkazy docker run môžete previesť do formátu Compose v priebehu niekoľkých sekúnd.
Ukladanie stackov ako obyčajných súborov na disk znamená, že Dockge prirodzene zapadá do akéhokoľvek pracovného postupu zálohovania alebo správy verzií. Samo-hostovanie udržuje konfiguráciu vašej infraštruktúry súkromnú a poskytuje vám trvalé rozhranie na správu, ktoré je vždy k dispozícii, aj keď ste mimo terminálu.
Kľúčové vlastnosti Dockge
Interaktívny YAML editor
Zvýrazňovanie syntaxe a živá validácia uľahčujú písanie a aktualizáciu súborov Compose priamo v prehliadači.
Streamovanie logov v reálnom čase
Logy kontajnerov sa streamujú naživo v UI, takže môžete monitorovať spustenie, chyby a výstup bez otvorenia terminálu.
docker run converter
Vložte akýkoľvek príkaz docker run a Dockge ho automaticky prekonvertuje na docker-compose.yaml pripravený na použitie.
Súborové úložisko zásobníka
Všetky súbory Compose sú uložené ako obyčajné súbory na disku, čo zjednodušuje zálohovanie a správu verzií.
Nízka náročnosť
Minimálna spotreba zdrojov ponecháva CPU a pamäť k dispozícii pre aplikácie, ktoré skutočne spravujete.
Prečo spustiť Dockge na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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