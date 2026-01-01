Nasaďte Resilio Sync inštaláciou jedným kliknutím.
Synchronizácia súborov typu peer-to-peer medzi stolnými počítačmi, servermi a mobilnými zariadeniami bez cloudového sprostredkovateľa.
Vyberte si VPS plán pre Resilio Sync
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Resilio Sync
Resilio Sync je služba na synchronizáciu súborov typu peer-to-peer založená na protokole BitTorrent, pôvodne vydaná ako BitTorrent Sync. Presúva súbory priamo medzi vašimi zariadeniami cez šifrovaný P2P kanál, bez nahrávania čohokoľvek do cloudového poskytovateľa – váš VPS, stolné počítače, notebooky a telefóny zdieľajú priečinok výmenou kryptografických zdieľaných kľúčov, a potom udržiavajú tento priečinok synchronizovaný, keď sa súbory menia.
Vlastné hostovanie Resilio Sync na VPS vám poskytuje vždy aktívneho synchronizačného partnera, ktorý uchováva kanonickú kópiu vašich zdieľaných priečinkov, prijímajúceho prichádzajúce zmeny z akéhokoľvek iného zariadenia v zdieľaní kedykoľvek počas dňa – bez obmedzení šírky pásma, limitov veľkosti súborov alebo opakovaných poplatkov za komerčnú cloudovú synchronizáciu.
Kľúčové vlastnosti Resilio Sync
Priama peer-to-peer synchronizácia
Šifrovaný prenos súborov medzi vašimi zariadeniami cez P2P kanál — vaše dáta nikdy nesídlia na serveri tretej strany.
Žiadne limity veľkosti súborov
Synchronizujte ľubovoľne veľké súbory a priečinky bez obmedzení komerčného cloudu – záleží len na vašom úložisku a šírke pásma.
Selektívna synchronizácia
Vyberte pre každý priečinok, ktoré zariadenia dostávajú celý obsah oproti streamovaniu na požiadanie, takže telefóny nemusia zrkadliť celé knižnice.
Zdieľajte kľúče a odkazy
Režimy zdieľania len na čítanie, na čítanie a zápis a s jednorazovým odkazom vám umožňujú presne kontrolovať, čo môže každý pozvaný používateľ robiť so zdieľaným priečinkom.
Natívne aplikácie naprieč platformami
Vlastní klienti pre systémy Windows, macOS, Linux, iOS, Android a NAS znamenajú, že každé zariadenie hovorí natívne rovnakým protokolom.
Prečo spustiť Resilio Sync na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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