Zľava až do výšky 69 % na OpenBudgeteer

Nasaďte OpenBudgeteer inštaláciou jedným kliknutím.

Open-source aplikácia na rozpočtovanie s obálkami na prevzatie kontroly nad vašimi osobnými financiami so štruktúrovaným prístupom založeným na kategóriách.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
Vyberte si plán
30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasaďte OpenBudgeteer inštaláciou jedným kliknutím.

Vyberte si VPS plán pre OpenBudgeteer

69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť OpenBudgeteer

OpenBudgeteer je samo-hostovaná aplikácia pre osobné financie postavená na princípe rozpočtovania do kategórií — inšpirovaná nástrojmi ako YNAB a Buckets. Každý dolár príjmu priradíte konkrétnym kategóriám výdavkov ešte pred začiatkom mesiaca, čo vám poskytne jasný, zámerný plán pre vaše peniaze, namiesto toho, aby ste reagovali na výdavky, keď prídu.

Postavený na .NET a Blazor Serveri, OpenBudgeteer beží výhradne na vašej vlastnej infraštruktúre, takže vaše finančné údaje sa nikdy nedostanú do cloudu tretej strany. Pripája sa k databáze PostgreSQL pre trvalé úložisko a podporuje voliteľné overenie pre zabezpečený prístup. Uvedený v zozname Awesome Self-Hosted, je dôveryhodnou voľbou pre používateľov dbajúcich na súkromie, ktorí hľadajú schopnú, bezplatnú alternatívu ku komerčnému softvéru na rozpočtovanie.

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Kľúčové vlastnosti OpenBudgeteer

Rozpočtovanie do priehradiek

Priraďte každý dolár príjmu do vopred definovaných výdavkových kategórií na začiatku každého mesiaca, čím udržíte svoje financie organizované a pod kontrolou.

Úplné vlastníctvo údajov

Vaše finančné údaje sú uložené výhradne na vašom vlastnom VPS – žiadny cloud tretej strany, žiadne poplatky za predplatné a žiadna závislosť od dodávateľa.

Voliteľná autentifikácia

Chráňte svoj rozpočet pomocou vstavaného overovania používateľským menom a heslom, čím zabezpečíte, že citlivé finančné informácie budú prístupné len vám.

PostgreSQL perzistencia

Ukladá všetky transakcie a údaje o rozpočte vo vyhradenej databáze PostgreSQL pre spoľahlivé, odolné voči zlyhaniu uchovávanie údajov a jednoduché zálohovanie.

Blazor Server UI

Moderné, responzívne webové rozhranie poháňané Blazor Serverom poskytuje rýchle a interaktívne rozpočtovanie priamo v prehliadači.

Prečo spustiť OpenBudgeteer na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

Gad Iradufasha
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30-dňová záruka vrátenia peňazí

Vyskúšajte to bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí. Podrobnosti nájdete v našich zásadách vrátenia peňazí.

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