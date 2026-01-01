Nasaďte OpenBudgeteer inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source aplikácia na rozpočtovanie s obálkami na prevzatie kontroly nad vašimi osobnými financiami so štruktúrovaným prístupom založeným na kategóriách.
Vyberte si VPS plán pre OpenBudgeteer
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť OpenBudgeteer
OpenBudgeteer je samo-hostovaná aplikácia pre osobné financie postavená na princípe rozpočtovania do kategórií — inšpirovaná nástrojmi ako YNAB a Buckets. Každý dolár príjmu priradíte konkrétnym kategóriám výdavkov ešte pred začiatkom mesiaca, čo vám poskytne jasný, zámerný plán pre vaše peniaze, namiesto toho, aby ste reagovali na výdavky, keď prídu.
Postavený na .NET a Blazor Serveri, OpenBudgeteer beží výhradne na vašej vlastnej infraštruktúre, takže vaše finančné údaje sa nikdy nedostanú do cloudu tretej strany. Pripája sa k databáze PostgreSQL pre trvalé úložisko a podporuje voliteľné overenie pre zabezpečený prístup. Uvedený v zozname Awesome Self-Hosted, je dôveryhodnou voľbou pre používateľov dbajúcich na súkromie, ktorí hľadajú schopnú, bezplatnú alternatívu ku komerčnému softvéru na rozpočtovanie.
Kľúčové vlastnosti OpenBudgeteer
Rozpočtovanie do priehradiek
Priraďte každý dolár príjmu do vopred definovaných výdavkových kategórií na začiatku každého mesiaca, čím udržíte svoje financie organizované a pod kontrolou.
Úplné vlastníctvo údajov
Vaše finančné údaje sú uložené výhradne na vašom vlastnom VPS – žiadny cloud tretej strany, žiadne poplatky za predplatné a žiadna závislosť od dodávateľa.
Voliteľná autentifikácia
Chráňte svoj rozpočet pomocou vstavaného overovania používateľským menom a heslom, čím zabezpečíte, že citlivé finančné informácie budú prístupné len vám.
PostgreSQL perzistencia
Ukladá všetky transakcie a údaje o rozpočte vo vyhradenej databáze PostgreSQL pre spoľahlivé, odolné voči zlyhaniu uchovávanie údajov a jednoduché zálohovanie.
Blazor Server UI
Moderné, responzívne webové rozhranie poháňané Blazor Serverom poskytuje rýchle a interaktívne rozpočtovanie priamo v prehliadači.
Prečo spustiť OpenBudgeteer na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.