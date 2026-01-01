Nasaďte Koffan inštaláciou jedným kliknutím.
Ultraľahká aplikácia na nákupný zoznam s vlastným hostingom pre páry a rodiny s synchronizáciou v reálnom čase, režimom offline a inštaláciou progresívnej webovej aplikácie (PWA).
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S čím sa dá postaviť Koffan
Koffan je webová aplikácia nákupného zoznamu s vlastným hosťovaním, vytvorená pre páry, rodiny a spoločné domácnosti. Synchronizuje sa v reálnom čase medzi telefónmi, tabletmi a stolnými počítačmi cez WebSockets, funguje offline ako progresívna webová aplikácia (Progressive Web App) a organizuje produkty do vlastných sekcií s fuzzy automatickým dopĺňaním čerpaným z vašej vlastnej histórie nákupov.
Vlastné hosťovanie Koffanu na VPS udržiava zoznam potravín domácnosti na infraštruktúre, ktorú ovládate, namiesto nákupného SaaS. Napísaný v Go so vstavanou databázou SQLite, beží približne na 2,5 MB RAM s diskovou stopou 16 MB, dodáva sa s prekladmi do trinástich jazykov, zahŕňa ochranu proti útokom hrubou silou pri prihlasovaní a odhaľuje voliteľné REST API pre automatizácie, migrácie a integrácie.
Kľúčové vlastnosti Koffan
Synchronizácia v reálnom čase
Živé aktualizácie s podporou WebSocket udržiavajú každého člena domácnosti na rovnakom zozname, keď sa položky pridávajú, kontrolujú alebo upravujú.
Offline PWA
Nainštalujte si na domovskú obrazovku telefónu a pokračujte v pridávaní alebo odškrtávaní položiek bez pripojenia – zmeny sa synchronizujú, keď budete opäť online.
Viacero zoznamov
Vytvorte samostatné zoznamy pre každý obchod alebo účel s vlastnými ikonami a opätovne používajte sekcie produktov, ako sú Mliečne výrobky, Zelenina alebo Čistiace prostriedky.
Ultraľahká stopa
Napísané v Go s backendom SQLite — približne 16 MB na disku a 2,5 MB RAM, ideálne aj pre ten najmenší VPS plán.
Inteligentné automatické dopĺňanie
Fuzzy vyhľadávanie navrhuje produkty z vašej minulej nákupnej histórie a pamätá si, do ktorej sekcie patrí každá položka.
Prístup k REST API
Voliteľný API token umožňuje programatický prístup pre automatizácie, integrácie a migráciu zoznamov medzi inštanciami.
Prečo spustiť Koffan na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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