Nasadenie Vitess jedným kliknutím.
Systém klastrovania databáz pre horizontálne škálovanie MySQL s automatizovaným shardingom, združovaním pripojení a smerovaním dotazov.
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S čím sa dá postaviť Vitess
Vitess je open-source systém na klastrovanie databáz, vytvorený na horizontálne škálovanie MySQL. Pôvodne vyvinutý spoločnosťou YouTube na spracovanie miliárd dotazov denne, poskytuje automatizované sharding, inteligentné smerovanie dotazov a združovanie pripojení nad štandardnými inštanciami MySQL bez potreby zmien na úrovni aplikácie.
Samostatné hostovanie Vitess na VPS vám poskytuje infraštruktúru na škálovanie databáz na úrovni YouTube pre aplikácie s vysokou návštevnosťou. Zvláda multiplexovanie pripojení na zníženie zaťaženia databázy, podporuje online zmeny schémy bez výpadkov a poskytuje jednotné rozhranie dotazov naprieč viacerými shardmi, ktoré sa vašej aplikácii javí ako jedna databáza.
Kľúčové vlastnosti Vitess
Horizontálne delenie
Automaticky distribuujte dáta naprieč viacerými inštanciami MySQL, aby ste škálovali kapacitu zápisu nad rámec toho, čo dokáže zvládnuť jeden server.
Združovanie pripojení
Vitess multiplexuje tisíce aplikačných pripojení do malého fondu pripojení MySQL, čím drasticky znižuje zaťaženie databázového servera.
Online zmeny schémy
Zmeniť schémy tabuliek na rozsiahlych dátových sadách bez uzamykania alebo výpadkov pomocou spravovaného online vykonávania DDL od Vitessu.
Smerovanie dotazov
Dopyty sú automaticky smerované na správny shard na základe shardingového kľúča, transparentné pre aplikačnú vrstvu.
MySQL kompatibilný
Aplikácie sa pripájajú k Vitess pomocou štandardných ovládačov a protokolov MySQL bez potreby zmien kódu.
Prečo spustiť Vitess na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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