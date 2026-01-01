Nasadenie Vikunja inštaláciou jedným kliknutím.
Samoobslužný open-source správca úloh s pohľadmi zoznamu, Kanban, Gantt a tabuľky, navyše s tímovou spoluprácou a synchronizáciou CalDAV.
Vyberte si VPS plán pre Vikunja
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Vikunja
Vikunja je aplikácia na správu úloh a projektov s vlastným hostingom, ktorá podporuje viacero režimov zobrazenia vrátane zoznamu, Kanban tabule, Ganttovho diagramu a tabuľky. Poskytuje hierarchické vnorenie projektov, priradenie úloh, termíny splatnosti, pripomienky, štítky a prílohy súborov pre kompletnú správu úloh v jednom nástroji.
Vlastný hosting Vikunja na VPS udržuje všetky vaše úlohy a projektové dáta súkromné bez poplatkov za predplatné na používateľa. Synchronizácia CalDAV prenáša úlohy do kalendárových aplikácií, rozhranie reagujúce na mobilné zariadenia funguje na akomkoľvek zariadení a zdieľanie v tíme s povoleniami založenými na rolách podporuje osobné aj kolaboratívne použitie.
Kľúčové vlastnosti Vikunja
Viacero režimov zobrazenia
Prepínajte medzi zobrazeniami zoznamu, Kanban tabule, Ganttovho časového plánu a tabuľky, aby ste pracovali s úlohami vo formáte, ktorý uprednostňujete.
Tímová spolupráca
Zdieľajte projekty s kolegami pomocou povolení založených na rolách na prezeranie, úpravu a prideľovanie úloh.
Synchronizácia CalDAV
Synchronizujte úlohy a termíny splatnosti s akoukoľvek kalendárovou aplikáciou, ktorá podporuje CalDAV, vrátane Apple Calendar a Thunderbird.
Pripomienky a oznámenia
Nastavte si pripomienky úloh pomocou e-mailových alebo push notifikácií, aby ste mali prehľad o termínoch bez manuálnej kontroly aplikácie.
Hierarchické projekty
Organizujte prácu do vnorených projektov a podprojektov, aby odrážala komplexné tímové alebo organizačné štruktúry.
Prečo spustiť Vikunja na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.