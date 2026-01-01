Nasadiť HedgeDoc inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source kolaboratívny editor Markdownu v reálnom čase pre tímy na spoločné písanie, recenzovanie a zdieľanie dokumentov.
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S čím sa dá postaviť HedgeDoc
HedgeDoc je open-source kolaboratívny Markdown editor, kde viacero ľudí môže písať a upravovať ten istý dokument súčasne s živým sledovaním kurzora a okamžitou synchronizáciou. Okrem základného Markdownu podporuje vložené diagramy cez Mermaid a PlantUML, matematické vzorce cez KaTeX, bloky kódu so zvýraznenou syntaxou pre viac ako 100 jazykov a prezentačný režim, ktorý premení akúkoľvek poznámku na prezentáciu.
Vlastné hostovanie HedgeDocu na vašom VPS udržiava citlivú dokumentáciu, interné architektonické rozhodnutia a proprietárne poznámky vo vašej vlastnej infraštruktúre — žiadne poplatky za používateľa, žiadny prístup tretích strán k dátam a plnú kontrolu nad metódami overovania vrátane LDAP, OAuth a SAML pre podnikové prostredia.
Kľúčové vlastnosti HedgeDoc
Spolupráca v reálnom čase
Viacerí autori upravujú ten istý dokument súčasne s pozíciami živého kurzora a okamžitými aktualizáciami, čím udržiavajú vzdialené tímy synchronizované bez konfliktov pri zlučovaní.
Diagramy a Matematika
Vložte diagramy Mermaid, Graphviz a PlantUML spolu s matematickými výrazmi KaTeX priamo do Markdownu, vďaka čomu je HedgeDoc ideálny pre technickú a akademickú dokumentáciu.
Režim prezentácie
Preveďte akýkoľvek dokument Markdown na prezentáciu jediným kliknutím, čím odpadá potreba samostatného prezentačného softvéru pre interné prednášky a ukážky.
Flexibilné povolenia
Nastavte dokumenty ako verejné, chránené alebo súkromné a kontrolujte, kto ich môže prezerať, komentovať alebo upravovať — od otvorených komunitných wiki až po dôverné interné špecifikácie.
Podpora podnikovej autentifikácie
Integrujte sa s LDAP, poskytovateľmi OAuth, SAML a lokálnymi účtami, aby sa tímy mohli prihlásiť pomocou existujúcich firemných poverení bez spravovania samostatných hesiel.
Prečo spustiť HedgeDoc na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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