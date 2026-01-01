Inštalácia Rocket.Chat jedným kliknutím.
Open-source platforma na tímovú komunikáciu s odosielaním správ v reálnom čase, videohovormi a úplným vlastníctvom údajov.
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S čím sa dá postaviť Rocket.Chat
Rocket.Chat je plne open-source platforma na tímovú komunikáciu, ktorej dôveruje viac ako 12 miliónov používateľov a je nasadená v tisíckach organizácií po celom svete, vrátane NASA, amerického námorníctva a Deutsche Telekom. Poskytuje kanály, priame správy, videokonferencie, zdieľanie súborov, zdieľanie obrazovky a rozsiahly integračný ekosystém – to všetko bez spoliehania sa na infraštruktúru tretích strán.
Vlastné hostovanie Rocket.Chat na vašom vlastnom VPS poskytuje vášmu tímu súkromné komunikačné centrum s nulovými poplatkami za používateľa a úplnou kontrolou nad vašimi dátami. Toto nasadenie používa MongoDB s replikačnou sadou pre vysokú integritu dát, čím zaisťuje, že vaše správy, súbory a história konverzácií zostanú trvalé a prístupné. Počiatočný administrátorský účet sa vytvorí automaticky pomocou poverení nakonfigurovaných pri nasadení.
Kľúčové vlastnosti Rocket.Chat
Správy v reálnom čase
Organizované tímové konverzácie v trvalých kanáloch s vláknami, reakciami, pripínaním správ a fulltextovým vyhľadávaním v celej histórii.
Video a audio hovory
Vstavané videokonferencie so zdieľaním obrazovky prostredníctvom Jitsi, BigBlueButton alebo natívneho WebRTC – nie sú potrebné žiadne externé nástroje na stretnutia.
Viackanálová schránka
Spravujte zákaznícke konverzácie z LiveChatu, e-mailu, WhatsAppu, Telegramu a iných kanálov v jednej zjednotenej schránke.
Podniková bezpečnosť
LDAP, SAML SSO, dvojfaktorová autentifikácia, end-to-end šifrovanie a granulárna kontrola prístupu na základe rolí pre prostredia s vysokými požiadavkami na súlad.
Rozsiahle integrácie
Pripojte sa k GitHub, Jira, GitLab a stovkám ďalších nástrojov prostredníctvom webhookov, slash príkazov a vstavaného trhoviska aplikácií.
Prečo spustiť Rocket.Chat na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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