Nasaďte ByteStash jednoklikovou inštaláciou.
Správca úryvkov kódu s vlastným hostingom so zvýrazňovaním syntaxe, fulltextovým vyhľadávaním a voliteľným SSO pre vývojárov a tímy.
Vyberte si VPS plán pre ByteStash
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť ByteStash
ByteStash je samoobslužná webová aplikácia na ukladanie, organizovanie a zdieľanie úryvkov kódu v jednej prehľadávateľnej knižnici. Podporuje desiatky programovacích jazykov s plným zvýrazňovaním syntaxe, umožňuje filtrovať podľa jazyka alebo kľúčového slova, pripínať obľúbené položky pre rýchly prístup a zdieľať úryvky verejne bez potreby účtov od príjemcov.
Na rozdiel od cloudových nástrojov na úryvky kódu beží ByteStash výhradne na vašej vlastnej infraštruktúre s ľahkou databázou SQLite – nie sú potrebné žiadne externé služby. Obsahuje kompletné REST API s dokumentáciou Swagger a voliteľnou integráciou OpenID Connect, vďaka čomu je rovnako vhodný pre samostatných vývojárov aj tímy používajúce centralizovanú správu identít.
Kľúčové vlastnosti ByteStash
Zvýrazňovanie syntaxe
Podporuje desiatky programovacích jazykov, aby bol každý úryvok vykreslený s presným a čitateľným farebným zvýraznením syntaxe.
Fulltextové vyhľadávanie
Vyhľadávajte a filtrujte celú vašu knižnicu úryvkov podľa jazyka, kľúčového slova alebo značky, aby ste našli presne to, čo potrebujete, v priebehu niekoľkých sekúnd.
Verejné zdieľanie
Zdieľajte jednotlivé úryvky alebo zbierky prostredníctvom verejných odkazov — príjemcovia nepotrebujú účet na ich zobrazenie.
Prístup k REST API
Plné CRUD API so vstavanou dokumentáciou Swagger vám umožňuje integrovať načítanie úryvkov do skriptov, editorov alebo CI pipeline.
Integrácia SSO
Pripojte akéhokoľvek poskytovateľa OpenID Connect na povolenie jednotného prihlásenia pre tímy, ktoré už používajú centralizovanú správu identít.
Prečo spustiť ByteStash na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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