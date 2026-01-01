Nasaďte ProjectSend jednoklikovou inštaláciou.
Profesionálna, zákaznícky orientovaná platforma na zdieľanie súborov s účtami pre každého klienta, sledovaním sťahovania a podrobnými kontrolami prístupu pre agentúry a firmy.
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S čím sa dá postaviť ProjectSend
ProjectSend je open-source platforma na doručovanie súborov vytvorená pre firmy, ktoré potrebujú zdieľať súbory s konkrétnymi klientmi namiesto s verejnosťou. Každý klient získa vlastné prihlasovacie údaje a vidí iba súbory, ktoré mu boli priradené, zatiaľ čo administrátori sledujú každé stiahnutie, nastavujú dátumy vypršania platnosti citlivých materiálov a dostávajú upozornenia, keď príjemcovia pristupujú k novým nahraným súborom – čím vytvárajú zodpovednú, značkovú alternatívu k generickým odkazom na cloudové úložisko.
Hostovanie ProjectSend na vašom VPS udržiava dôverné klientske súbory – zmluvy, finančné dokumenty, dizajnové aktíva – na infraštruktúre, ktorú plne kontrolujete, bez poplatkov za používateľa, bez obmedzení úložiska a s možnosťou prispôsobiť si značku tak, aby zodpovedala identite vašej firmy.
Kľúčové vlastnosti ProjectSend
Klientske účty
Každý klient získa vyhradené prihlasovacie údaje a vidí iba súbory, ktoré sú mu priradené, čím sa každý vzťah udržiava súkromný a organizovaný bez zdieľaných verejných odkazov.
Sledovanie sťahovania
Podrobné protokoly aktivít presne ukazujú, kto si kedy stiahol ktorý súbor, poskytujú dôkaz o doručení pre dodržiavanie predpisov a znižujú e-maily s otázkou „dostali ste to?“.
Dátumy platnosti
Nastavte automatické vypršanie platnosti citlivých dokumentov, aby bol prístup odvolaný po definovanom období, čím sa znižuje riziko bez manuálneho čistenia.
E-mailové oznámenia
Klienti dostávajú automatické e-maily, keď sú k dispozícii nové súbory, čím odpadá potreba ich osobitne upozorňovať po každom nahratí.
Vlastná značka
Prispôsobiteľné témy a logá predstavujú profesionálny portál súborov s vlastnou značkou, ktorý odráža identitu vašej agentúry alebo podniku namiesto generickej služby.
Prečo spustiť ProjectSend na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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