Nasadiť Trek inštaláciou jedným kliknutím.
Samoobslužný plánovač ciest pre spoluprácu v reálnom čase s interaktívnymi mapami, rozpočtami, baliacimi zoznamami, denníkmi a asistenciou AI.
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S čím sa dá postaviť Trek
Trek je open-source, samo-hostovaná platforma na plánovanie ciest, ktorá kombinuje spoluprácu v reálnom čase so všetkým, čo potrebujete na organizáciu výletu v jedinom rozhraní. Plánovače dní s funkciou potiahni a pusť, interaktívne mapy s fotografickými značkami, predpovede počasia, viacmenové rozpočty, baliace zoznamy a cestovný denník v štýle časopisu sa nachádzajú vedľa rezervácií, úložiska dokumentov a exportu do PDF.
Na rozdiel od komerčných plánovacích aplikácií, ktoré uzamykajú vaše itineráre a fotografie za predplatnými úrovňami, Trek beží výhradne na infraštruktúre, ktorú ovládate vy. Synchronizácia WebSocket v reálnom čase udržuje spoločníkov a členov rodiny koordinovaných, keď sa plány vyvíjajú, voliteľné jednotné prihlásenie OIDC sa integruje s existujúcimi poskytovateľmi identity a vstavaný server MCP umožňuje AI asistentom pomáhať s plánovaním, balením a rozpočtom bez odosielania citlivých údajov tretím stranám.
Kľúčové vlastnosti Trek
Spolupráca v reálnom čase
Synchronizácia WebSocket okamžite odosiela každú úpravu itinerára, poznámku a zmenu rozpočtu každému pripojenému cestovateľovi, aby spoluplánovači vždy videli rovnaký plán.
Interaktívne mapy výletov
Mapy Leaflet alebo Mapbox GL s 3D budovami, terénom, vizualizáciou trasy, fotografickými značkami a zoskupovaním premieňajú ploché itineráre na vizuálny plán.
Rozpočty a baliace zoznamy
Sledujte kategóriové výdavky s rozdelením na osobu a na deň, podporou viacerých mien, šablónami baliacich zoznamov a voliteľným sledovaním hmotnosti batožiny.
Cestovný denník a atlas
Zaznamenávajte si cesty do denníka v štýle časopisu s fotografiami a náladami a vizualizujte si navštívené krajiny, série a štatistiky na mape sveta.
SSO a 2FA
Pripojte akéhokoľvek poskytovateľa OIDC — Google, Apple, Authentik, Keycloak — a chráňte účty pomocou dvojfaktorovej autentifikácie založenej na TOTP a záložných kódov.
AI cez MCP server
Server MCP overený pomocou OAuth 2.1 so 150+ nástrojmi umožňuje AI asistentom vytvárať výlety, vytvárať baliace zoznamy a spravovať rozpočty s povoleniami s definovaným rozsahom.
Prečo spustiť Trek na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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