Nasadiť Dawarich inštaláciou jedným kliknutím.
Samoobslužná alternatíva k Google Timeline na sledovanie a vizualizáciu vašej kompletnej histórie polohy na interaktívnej mape.
Vyberte si VPS plán pre Dawarich
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Dawarich
Dawarich je samo-hostovaná alternatíva k Google Timeline, ktorá dáva vašu históriu polohy pod vašu vlastnú kontrolu. Importujte dáta z exportov Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, súborov GPX a iných zdrojov na vytvorenie bohatého, prehľadávateľného záznamu o všetkých miestach, kde ste boli.
Platforma vizualizuje vaše pohyby ako interaktívne mapy s tepelnými mapami, trasovými čiarami a prekrytiami „hmly vojny“. Vstavané štatistiky ukazujú navštívené krajiny, preskúmané mestá a celkovú prejdenú vzdialenosť, zatiaľ čo nástroje na cesty vám umožňujú anotovať cesty fotografiami a poznámkami. Zdieľanie polohy v rodine s individuálnymi kontrolami súkromia ho robí vhodným pre domáce použitie. Samo-hostovanie udržuje citlivé údaje o polohe úplne na vašej vlastnej infraštruktúre, mimo Google a iných tretích strán.
Kľúčové vlastnosti Dawarich
Viaczdrojový import
Importujte údaje o polohe z Časovej osi Máp Google, OwnTracks, Strava, Immich, súborov GPX a ďalších na vytvorenie kompletného historického záznamu.
Interaktívne mapové zobrazenia
Preskúmajte svoju históriu ako tepelné mapy, trasy a prekrytia hmly vojny na plne interaktívnej mape s prispôsobiteľnými vrstvami.
Cestovné štatistiky
Pozrite sa, koľko krajín a miest ste navštívili, ako ďaleko ste cestovali, a sledujte, koľko dní ste strávili v každej krajine.
Integrácia fotografií
Pripojte Immich alebo Photoprism na prekrytie fotografií s geografickými značkami na mape a priraďte spomienky ku konkrétnym výletom a miestam.
Rodinné zdieľanie polohy
Zdieľajte vašu polohu s členmi rodiny pri zachovaní individuálnych nastavení ochrany súkromia, aby sa každá osoba rozhodla, čo odhalí.
Prečo spustiť Dawarich na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.