Nasadenie Kapowarr jedným kliknutím.
Samoobslužný správca knižnice komiksov, ktorý automaticky sťahuje, organizuje a spravuje vašu digitálnu zbierku komiksov.
Vyberte si VPS plán pre Kapowarr
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Kapowarr
Kapowarr je samo-hostovaný manažér knižnice komiksov vytvorený pre ekosystém arr, navrhnutý na automatizáciu sťahovania, premenovávania a organizácie digitálnych komiksových čísel, zväzkov a grafických románov. Podobne ako Sonarr pre televízne relácie alebo Radarr pre filmy, Kapowarr vám umožňuje pridávať tituly, ktoré chcete sledovať, a potom automaticky vyhľadáva a sťahuje nové čísla, keď sa stanú dostupnými z radu podporovaných zdrojov.
Aplikácia dokáže importovať existujúce knižnice komiksov, konvertovať formáty súborov a organizovať súbory podľa prispôsobiteľných schém pomenovania. Spustenie Kapowarr na VPS udržuje vašu knižnicu prístupnú odkiaľkoľvek a zároveň automatizuje údržbové práce, ktoré by inak vyžadovali nepretržité manuálne úsilie.
Kľúčové vlastnosti Kapowarr
Automatizované sťahovanie vydaní
Pridajte zväzky, ktoré chcete sledovať, a Kapowarr automaticky vyhľadáva a sťahuje nové vydania hneď ako sú vydané.
Import a organizácia knižnice
Importujte existujúcu knižnicu komiksov a nechajte Kapowarr premenovať, presunúť a usporiadať súbory podľa vášho preferovaného systému pomenovania.
Viaczdrojové sťahovanie
Stiahnite si z odkazov DDL, Pixeldrain, Mega a mnohých ďalších zdrojov s konfigurovateľnými preferenciami kvality a formátu.
Konverzia formátu
Automaticky extrahujte a konvertujte stiahnuté archívne súbory do vami preferovaného komiksového formátu počas procesu importu.
Manuálne a automatické vyhľadávanie
Použite monitorované vyhľadávanie jedným kliknutím na automatické získanie celých zväzkov, alebo prehliadajte a vyberte konkrétne vydania pomocou manuálneho vyhľadávania.
Prečo spustiť Kapowarr na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.