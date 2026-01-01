Nasaďte Expensave jedným kliknutím.
Open-source sledovač osobných a rodinných výdavkov na sledovanie výdavkových návykov a správu rodinných rozpočtov.
Vyberte si VPS plán pre Expensave
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Expensave
Expensave je open-source aplikácia na sledovanie výdavkov vytvorená pre jednotlivcov a rodiny, ktorí chcú mať plnú kontrolu nad svojimi finančnými údajmi. Vďaka zdieľaným kalendárom výdavkov, importu bankových výpisov a správam o výdavkových návykoch premieňa nespracované transakčné údaje na použiteľné poznatky, ktoré vám pomôžu pochopiť, kam idú vaše peniaze.
Vlastné hostovanie Expensave na vašom vlastnom VPS udržuje citlivé finančné údaje mimo komerčných serverov tretích strán, eliminuje opakované poplatky za predplatné a poskytuje každému členovi domácnosti prístup bez zdieľania prihlasovacích údajov — zatiaľ čo automatické zálohy chránia roky histórie výdavkov.
Kľúčové vlastnosti Expensave
Zdieľané kalendáre výdavkov
Viacerí používatelia môžu prispievať do rovnakého kalendára, čo uľahčuje rodinám a spolubývajúcim udržiavať transparentnosť rozpočtu domácnosti.
Import bankového výpisu
Import výpisov z finančných inštitúcií na automatické vyplnenie transakcií, čo znižuje manuálne zadávanie a zabezpečuje kompletné záznamy o výdavkoch.
Správy o výdavkových návykoch
Vizuálna analýza rozdeľuje príjmy a výdavky podľa kategórií v priebehu času, odhaľuje vzorce, ktoré vám pomôžu robiť múdrejšie rozpočtové rozhodnutia.
Progresívna webová aplikácia
Mobilná responzívna PWA vám umožňuje okamžite zaznamenávať výdavky z akéhokoľvek zariadenia, takže nikdy nezmeškáte transakciu na cestách.
Dizajn zameraný na súkromie
Všetky finančné údaje zostávajú na vašom vlastnom serveri — žiadna analýza tretích strán, žiadne poplatky za predplatné a žiadne riziko vypnutia komerčnej platformy.
Prečo spustiť Expensave na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.