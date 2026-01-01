Nasadenie pgBackWeb jedným kliknutím.
Open-source webové rozhranie na plánovanie a monitorovanie záloh PostgreSQL naprieč viacerými databázami a úložnými destináciami.
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S čím sa dá postaviť pgBackWeb
pgBackWeb je open-source správca záloh PostgreSQL s webovým rozhraním na plánovanie, spúšťanie a monitorovanie zálohovacích úloh naprieč viacerými databázami a úložnými destináciami. Na rozdiel od nástrojov príkazového riadka, ktoré vyžadujú znalosť shell skriptovania, pgBackWeb vám umožňuje konfigurovať plány, politiky uchovávania a úložné destinácie výhradne prostredníctvom prehliadača.
Samohosting pgBackWeb na vašom vlastnom VPS udržuje vašu konfiguráciu záloh a databázové poverenia pod vašou plnou kontrolou. Všetky uložené poverenia sú šifrované pomocou kľúča, ktorý poskytnete, a zálohy sa ukladajú do úložiska, ktoré vlastníte – či už ide o lokálny disk alebo objektové úložisko kompatibilné s S3, ktoré nakonfigurujete.
Kľúčové vlastnosti pgBackWeb
Viacdatabázová podpora
Pripojte a naplánujte zálohy pre viacero databáz PostgreSQL z jedného ovládacieho panela bez samostatných konfiguračných súborov pre každú databázu.
S3-kompatibilné úložisko
Odosielajte záložné archívy do AWS S3, Backblaze B2, Cloudflare R2, MinIO alebo akéhokoľvek koncového bodu kompatibilného so S3 popri lokálnom úložisku.
Naplánované úlohy zálohovania
Definujte opakované plány zálohovania s konfigurovateľnými politikami uchovávania na automatické odstránenie starých archívov a kontrolu nákladov na úložisko.
Šifrované prihlasovacie údaje
Všetky databázové heslá a prístupové kľúče k úložisku sú šifrované v kľudovom stave pomocou súkromného kľúča, ktorý ovládate vy — nikdy nie sú uložené v nešifrovanej podobe.
Sledovanie histórie záloh
Každá záloha je zaznamenaná so stavom, trvaním a veľkosťou súboru, takže okamžite viete, keď úloha zlyhá.
Prečo spustiť pgBackWeb na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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