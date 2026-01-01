Nasaďte Foundry VTT inštaláciu jedným kliknutím.
Popredná virtuálna stolová platforma na vedenie online stolových RPG hier s mapami, listami postáv, automatizáciou a integráciou hlasu/videa.
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S čím sa dá postaviť Foundry VTT
Foundry Virtual Tabletop je popredná komerčná, ale samo-hostovaná platforma na hranie stolových RPG hier online. Postavená na modulárnom JavaScriptovom engine s hlbokou podporou pre Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu a desiatky ďalších systémov prostredníctvom komunitných modulov, poskytuje profesionálne dynamické osvetlenie, líniu dohľadu, animované žetóny, automatizáciu hodu kockou a rozsiahly makro jazyk pre vlastné herné mechaniky.
Samo-hostovanie Foundry na vašom VPS udržiava každú kampaň, list postavy a bojovú mapu pod vašou priamou kontrolou — žiadne poplatky za SaaS za reláciu, žiadne mesačné cloudové náklady a žiadny prístup tretích strán k herným dátam vašich hráčov. Vyžaduje sa platená licencia Foundry, ktorá sa kupuje jednorazovo z foundryvtt.com.
Kľúčové vlastnosti Foundry VTT
Dynamické osvetlenie a videnie
Hmla vojny založená na dlaždiciach, výpočty línie dohľadu, dynamické svetelné zdroje a videnie pre každý žetón poskytujú hráčom filmový zážitok z prechádzania dungeonov.
Systém a trhovisko modulov
Natívna podpora pre D a D 5e, Pathfinder, Cyberpunk Red, Call of Cthulhu a 100+ ďalších systémov prostredníctvom komunitných modulov a balíkov obsahu.
Dice automatizácia
Vstavaný hádzač kociek s integráciou s chatom, analyzátorom vzorcov a pravidlami pre jednotlivé systémy, ktoré automatizujú hody na útok, poškodenie, záchranné hody a testy zručností.
Hlasový a videochat
Voliteľné hlasové a video kanály WebRTC bežia priamo vo Foundry, takže skupiny nepotrebujú Discord, Zoom ani iné externé nástroje.
Makrá a JavaScript
Kompletný makro systém s prístupom JavaScriptu k stavu hry umožňuje herným majstrom automatizovať komplexné mechaniky, vytvárať vlastné tlačidlá a vytvárať dynamické scény.
Trvalé kampane
Svet, postavy, denníky, scény a údaje hráčov pretrvávajú naprieč reláciami a prežijú aktualizácie kontajnerov prostredníctvom jedného pomenovaného zväzku.
Prečo spustiť Foundry VTT na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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