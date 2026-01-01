Nasadiť PocketBase jedným kliknutím.
Open-source backend v jednom spustiteľnom súbore – databáza v reálnom čase, autentifikácia, úložisko súborov a administrátorské používateľské rozhranie sú súčasťou predpripraveného riešenia.
Vyberte si VPS plán pre PocketBase
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť PocketBase
PocketBase obsahuje databázu SQLite v reálnom čase, autentifikáciu používateľov (e-mail/heslo a OAuth2), úložisko súborov a administrátorský panel v jednom binárnom súbore Go. Automaticky generuje REST a WebSocket API pre každú kolekciu, ktorú vytvoríte, takže môžete prejsť od nuly k funkčnému backendu za pár minút bez spúšťania samostatných služieb.
Vlastné hostovanie PocketBase na vašom vlastnom VPS udržiava všetky používateľské dáta a záznamy aplikácií pod vašou kontrolou, eliminuje poplatky za cloud BaaS na požiadanie a poskytuje vám trvalý, vždy pripravený server s predvídateľnými nákladmi, keď sa vaša aplikácia škáluje.
Kľúčové vlastnosti PocketBase
Databáza v reálnom čase
Kolekcie s podporou SQLite s automatickými REST a WebSocket API vám umožňujú odoberať zmeny dát v reálnom čase bez napísania jediného riadku backend kódu.
Vstavaná autentifikácia
Registrácia e-mailom/heslom a poskytovatelia OAuth2 (Google, GitHub a ďalší) sú predkonfigurovaní, čím sa eliminuje potreba samostatnej služby identity.
Úložisko súborov
Nahrávajte a obsluhujte súbory priamo cez PocketBase s automatickou zmenou veľkosti obrázkov, alebo pripojte S3-kompatibilný bucket pre škálovateľné externé úložisko.
Administrátorský panel
Vstavané webové UI vám umožňuje spravovať kolekcie, prehliadať záznamy, konfigurovať poskytovateľov overovania a monitorovať aktivitu bez písania databázových dotazov.
JavaScript háčiky
Pridajte vlastnú validáciu, biznis logiku a rozšírenia API trás pomocou JavaScriptu – nie je potrebná rekompilácia, zmeny sa prejavia okamžite.
Prečo spustiť PocketBase na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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