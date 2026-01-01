Nasaďte Trailarr jednoklikovou inštaláciou.
Automaticky sťahujte a organizujte filmové a televízne upútavky pre vaše mediálne knižnice Radarr a Sonarr.
Vyberte si VPS plán pre Trailarr
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Trailarr
Trailarr je open-source spoločník k mediálnemu balíku arr, ktorý vyhľadáva, sťahuje a archivuje trailery popri filmoch a televíznych reláciách, ktoré už spravujú Radarr a Sonarr. Pripája sa k viacerým inštanciám Radarr, Sonarr a Plex, detekuje, či už trailer existuje, a používa yt-dlp s FFmpeg na získanie chýbajúcich v rozlíšení a kodeku, ktoré si vyberiete.
Vlastné hostovanie Trailarr na VPS udržuje pracovný tok trailerov nepretržite v chode bez zaťažovania domáceho servera, a stiahnuté súbory sa ukladajú do rovnakých knižničných ciest, ktoré už skenuje váš mediálny server. Prispôsobiteľné konvencie pomenovania, profily kvality a história udalostí uľahčujú udržiavanie kompletnej zbierky trailerov, ktorá funguje s Plex, Jellyfin, Emby a Kodi.
Kľúčové vlastnosti Trailarr
Radarr a Sonarr synchronizácia
Pripája sa k viacerým inštanciám Radarr, Sonarr a Plex na objavenie každého monitorovaného filmu a televízneho seriálu bez manuálneho importu.
Automatické sťahovanie upútaviek
Používa yt-dlp a FFmpeg v pozadí na získanie upútaviek a ich prekodovanie na vami preferované rozlíšenie, kodek a nastavenia zvuku.
Profily kvality
Definujte rozlíšenie pre jednotlivé profily, formát a pravidlá filtrovania, aby každá knižnica získala upútavky, ktoré zodpovedajú jej štandardom kvality.
Plex pravidlá pomenovania
Ukladá trailery vedľa mediálnych súborov s názvami v štýle Plex, aby ich Plex, Jellyfin, Emby a Kodi rozpoznali bez dodatočnej konfigurácie.
Hardvérové zrýchlenie
Voliteľné zrýchlenie VAAPI a NVIDIA urýchľuje prekódovanie upútaviek a udržuje nízke využitie CPU pri veľkých knižniciach.
História udalostí a záznamy
Vstavané sledovanie udalostí a podrobné protokoly presne ukazujú, ktoré upútavky boli stiahnuté, preskočené alebo zlyhali, pre jednoduché riešenie problémov.
Prečo spustiť Trailarr na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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